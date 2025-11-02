إسرائيل تُحذر لبنان وتطالب بنزع سلاح حزب الله تنفيذًا لاتفاق الهدنة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن جماعة حزب الله تسعى إلى إعادة التسلح مجددًا، مشددًا على أن إسرائيل ستمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، إذا لم يبادر لبنان إلى نزع سلاح الحزب.

وخلال كلمته في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، قال نتنياهو إن بلاده "ستتصرف إذا لزم الأمر" في حال لم يتخذ لبنان خطوات فعلية لمنع تحويل أراضيه إلى جبهة قتال جديدة.



- وقف إطلاق النار برعاية أمريكية لم يمنع التوترات

وكانت الولايات المتحدة قد رعت في نوفمبر 2024 اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بعد صراع استمر لأكثر من عام أشعلته حرب غزة.

ورغم الاتفاق، استمرت الضربات الإسرائيلية عبر الحدود بوتيرة متقطعة، ما أبقى الأوضاع الأمنية متوترة.

وفي بيان صادر اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة عناصر تابعين لحزب الله خلال عملية حدودية.



- كاتس: على لبنان تنفيذ التزاماته ونزع سلاح الحزب

من جانبه، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على ضرورة أن تلتزم الحكومة اللبنانية ببنود الاتفاق، مشيرًا إلى وجوب نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان بشكل كامل.



وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل تكثيف عملياتها العسكرية لحماية سكان الشمال، مضيفًا أن "إسرائيل لن تسمح بتهديد أمنها من الحدود اللبنانية".



- الجيش اللبناني يبدأ تفكيك مخابئ الأسلحة

وبموجب اتفاق الهدنة، يُفترض أن تقتصر حيازة السلاح داخل لبنان على قوات الأمن الحكومية فقط، ما يعني نزع سلاح حزب الله بالكامل.

وكشفت مصادر في الجيش اللبناني عن تفجير عدد كبير من مخابئ الأسلحة التابعة للحزب، لافتة إلى أن الجيش اقترب من استكمال تمشيط الجنوب بحلول نهاية العام الجاري.



- موقف حزب الله: التزام بالهدنة وتحذير من صراع داخلي

في المقابل، أعلن حزب الله التزامه العلني بوقف إطلاق النار وعدم اعتراضه على مصادرة المخابئ غير المأهولة، مؤكداً أنه لم يطلق النار على إسرائيل منذ نوفمبر 2024.

لكن الحزب أشار في الوقت ذاته إلى أن نص الاتفاق ينص فقط على نزع السلاح في جنوب لبنان، محذرًا من أن أي محاولة لاستهدافه في مناطق أخرى قد تشعل صراعًا داخليًا جديدًا.

