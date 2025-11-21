خطة ترامب للسلام في أوكرانيا: مهلة لكييف حتى الخميس وبوتين يعلق

ترامب.. مهلة أمريكية حاسمة

تسارعت الأحداث في الأزمة الأوكرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن موعد نهائي لكييف للرد على خطة السلام التي طرحها، مؤكداً أن الخميس المقبل هو الوقت الأنسب لاتخاذ القرار، وفي مقابلة إذاعية، أوضح ترامب: "لدي مواعيد نهائية كثيرة، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الطبيعي تمديدها. لكننا نعتقد بأن يوم الخميس هو الوقت المناسب"، ويرصد الموجز التفاصيل.

موقف موسكو: استعداد للحوار ولكن بحذر

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تسلّمت المقترح الأمريكي، واعتبر أنه قد يكون أساساً لحل النزاع، وأوضح خلال اجتماع حكومي: "الخطة الأمريكية يمكن أن تشكّل أساساً لتسوية سلمية نهائية، لكنها لا تُناقش معنا بشكل ملموس بعد"، وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات شاملة، مع مراعاة تفاصيل كل بند من بنود الخطة البالغ عددها 28 نقطة.

وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين ما زالوا يسعون لتحقيق "هزيمة استراتيجية" لروسيا في ساحة المعركة، محذراً من أن رفض الخطة سيعني استئناف العمليات العسكرية لتحقيق الأهداف الروسية بالقوة، مشيراً إلى أحداث مدينة كوبيانسك شرقي أوكرانيا كمثال على ذلك.

الاتحاد الأوروبي يراقب الموقف عن كثب

في الوقت ذاته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وأكدا أن أي قرارات تتعلق بالسلام يجب أن تكون بالتنسيق الكامل مع كييف، مشددين على ضرورة مراعاة مصالح أوكرانيا بشكل كامل.

موقف كييف: الحفاظ على الكرامة والحرية

ومن جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه إلى الوحدة، مؤكداً أن أوكرانيا ستسعى للحفاظ على حريتها وكرامة مواطنيها، إلى جانب ضمان دعم حلفائها، وقال في خطاب من مكتبه: "نمر بواحدة من أصعب اللحظات في تاريخنا. الضغط على أوكرانيا بلغ أوجه، وقد نواجه خياراً صعباً للغاية: فقدان الكرامة أو المخاطرة بفقدان الشريك الرئيسي".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يبذل جهوداً لضمان عدم إغفال بنود الخطة المتعلقة بحقوق الأوكرانيين وحريتهم، مؤكداً تقدير بلاده للجهود الأمريكية في السعي نحو إنهاء الحرب، والعمل على ضمان أن تكون الخطة المقترحة حقيقية وكريمة.

تفاصيل خطة ترامب: 28 نقطة تحاكي بعض مطالب روسيا

طرحت واشنطن خطة من 28 نقطة تشمل تنازلات رئيسية لكييف، منها التخلي عن بعض الأراضي، وتقليص الجيش، وعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأمهلت الولايات المتحدة أوكرانيا أسبوعاً لقبول الإطار المقترح، مع تحذير صريح بإمكانية توقف تبادل المعلومات العسكرية وإمدادات الأسلحة إذا رفضت كييف الخطة.

كما التقى وفد من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بالرئيس زيلينسكي في كييف، ووصف الاجتماع بالناجح، حيث سعت واشنطن لوضع جدول زمني صارم لتوقيع اتفاقية بين الجانبين، وأجرى زيلينسكي اتصالات هاتفية مع قادة حلفاء أوكرانيا، مؤكداً حرصه على التعاون مع الولايات المتحدة لضمان سلامة الاتفاق ونجاحه.

