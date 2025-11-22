جهود دولية عاجلة للتعامل مع الأزمات العالمية.. ومدبولي يدعو لتحرك جماعي منسق

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث ألقى كلمة خلال جلسة بعنوان: "نحو عالم مرن ـ مساهمة مجموعة العشرين في تقليص مخاطر الكوارث وتغير المناخ والانتقال العادل للطاقة والنظم الغذائية".



وفي مستهل كلمته، وجه مدبولي التحية إلى الرئيس سيريل رامافوزا وقادة الدول المشاركة.

أزمات دولية متشابكة تهدد مكتسبات التنمية

أكد رئيس الوزراء أن العالم يواجه أزمات متزامنة ومعقدة تهدد ما تحقق من تقدم في مسار التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ ونقص الأمن الغذائي وندرة المياه وارتفاع الديون وصعود السياسات الحمائية تمثل تحديات ملحّة تتطلب تحركًا جماعيًا عاجلًا ومُنظمًا بقيادة مبادئ التعاون والتضامن والمسؤولية المشتركة.

دور محوري لمجموعة العشرين في دعم الدول النامية

وشدد مدبولي على قدرة مجموعة العشرين على لعب دور ريادي في تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات، موضحًا أن توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات يمثل ضرورة أساسية للدول النامية لمساندتها في جهود المناخ والتحول العادل للطاقة.

نتائج مهمة لرئاسة مصر لـ COP27

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، حققت تقدماً بارزاً خاصة في ملفات التحول العادل وتمويل المناخ ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب الإنجاز التاريخي المتمثل في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

دعوة لتعزيز دور بنوك التنمية في تمويل المناخ

ودعا مدبولي مجموعة العشرين إلى دفع المؤسسات المالية متعددة الأطراف لزيادة قدراتها التمويلية، وتوفير أدوات تمويل غير مثقلة بالديون، بما يتيح للدول النامية تمويل مشروعات المناخ والاستثمار في مسار الانتقال العادل. كما شدد على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه تمويل المناخ والمساعدات الإنمائية.

الأمن الغذائي.. تحدٍ عالمي متصاعد

ونوّه رئيس الوزراء إلى استمرار تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالمياً، لافتاً إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لمعالجة هذه الأزمة على المستويين المحلي والدولي.

اجتماع دولي لتعزيز التعاون في الأمن الغذائي

وأوضح مدبولي أن مصر استضافت، بالتعاون مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي في سبتمبر 2025، بهدف تعزيز التعاون الدولي والتخفيف من آثار الأزمة على الدول النامية.

تسريع التنمية واستخدام التقنيات الحديثة

وأكد رئيس الوزراء أن مجموعة العشرين تمتلك القدرة على توجيه الجهود نحو تعزيز تمويل التنمية وتقليص الفجوة الرقمية، وتمكين الدول النامية من تبني التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم مسار التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها بحلول عام 2030.

