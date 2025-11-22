ترامب يفتح صفحة جديدة مع زهران ممداني.. تفاصيل اول لقاء بينهم

زهران ممداني.. في تحول سياسي لافت، شهد البيت الأبيض أول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعمدة المنتخب لمدينة نيويورك زهران ممداني، بعد شهور من التوتر والعداء العلني بين الطرفين اللقاء الذي وصفه ترامب بأنه “رائع ومثمر”، فتح الباب أمام علاقة جديدة تقوم – بحسب تصريحات الجانبين – على التفاهم حول قضايا الإسكان، وتكلفة المعيشة، والأولويات المشتركة لسكان المدينة، وقد برز اسم زهران ممداني في كل تفاصيل هذا اللقاء، مع إشادة واضحة من ترامب رغم الخلافات السياسية العميقة بينهما، ويرصد الموجز التفاصيل.

ترامب يشيد بالعمدة الجديد زهران ممداني

أكد ترامب خلال استقباله زهران ممداني أن الأولويات المشتركة بينهما أكبر من أي خلاف سياسي سابق، مشيراً إلى أن “نيويورك هي البيت الأول للجميع”، وأعاد ترامب اسم زهران ممداني أكثر من مرة خلال حديثه، مشدداً على أنه يتوقع أن “يصبح عمدة رائعاً”، كما تراجع ترامب عن تهديداته السابقة المتعلقة بقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة، مؤكداً أنه “سيساعد ممداني لا أن يعرقله”.

زهران ممداني يركز على تكلفة المعيشة وحقوق السكان

من جانبه، أكد زهران ممداني أن الاجتماع كان “مثمرًا” وتركز على أهم ما يشغل سكان نيويورك: الإيجارات، أسعار المواد الغذائية، والخدمات العامة، وقال زهران ممداني إن المدينة بحاجة لحلول جذرية لضمان العيش الكريم لأكثر من 8.5 مليون نسمة، مشدداً على أن التعاون مع البيت الأبيض خطوة ضرورية لتحقيق تلك الأهداف، وأوضح زهران ممداني أنه يقدر الحوار الذي دار مع ترامب ويتطلع إلى عمل مشترك يخدم سكان نيويورك.

رد ترامب على وصف زهران ممداني له بـ«الفاشي»

في لحظة لافتة، تعامل ترامب بروح ساخرة مع سؤال حول تصريحات زهران ممداني السابقة التي وصف فيها ترامب بـ"الفاشي"، ترامب قاطع الإجابة مبتسماً قائلاً: “لا بأس.. يمكنه أن يقول ذلك”، وأظهر ترامب مرونة غير معهودة تجاه انتقادات زهران ممداني، في مؤشر واضح على رغبته في فتح علاقة جديدة.

موقف ترامب من الهجمات الحزبية على زهران ممداني

وعندما سُئل ترامب عن وصف النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك لـ زهران ممداني بأنه “جهادي”، رفض ترامب هذا الوصف تماماً، موضحاً أن “الحملات الانتخابية تقول أحياناً أشياء كثيرة”، وشدد ترامب مرة أخرى على أنه التقى “رجلاً عقلانياً يريد الأفضل لنيويورك”، في إشارة إلى زهران ممداني.

زهران ممداني وملفات الشرق الأوسط

لم يبتعد الاجتماع عن السياسة الخارجية، حيث تناول الحوار مواقف زهران ممداني الداعمة لحقوق الفلسطينيين ومعارضته لبعض السياسات الإسرائيلية، وصرّح ترامب بأنه يعلم أن زهران ممداني “يدعم السلام في الشرق الأوسط بشدة”.

بهذا اللقاء، افتُتحت مرحلة جديدة في العلاقة بين ترامب والعمدة المنتخب زهران ممداني، بعد أشهر من العداء والسجالات السياسية، الرسائل المتبادلة تعكس رغبة واضحة من الطرفين في التعاون، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جوهر الهموم اليومية لسكان نيويورك، ويبدو أن اسم زهران ممداني سيظل حاضرًا بقوة في مشهد السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تحولات العلاقة بينه وبين البيت الأبيض.

