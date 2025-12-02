موعد مباراة مصر ضد الكويت في بطولة كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكويت في بداية منافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

يسعي منتخب مصر للفوز علي نظيره المنتخب الكويتي لتحقيق انطلاقة قوية بالبطولة في ظل سعية لحجز تذكرة التأهل للأدوار التالية عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات الإمارات والأردن.

موعد مباراة مصر ضد الكويت

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الكويت في بداية منافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري، تنطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 دسمبر الجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد الكويت

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الكويت في بداية منافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر، تنقل عبر قنوات بي ان سبورت والكاس القطرية وأيضا قناة أبوظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد الكويت

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكويت

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكويت حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: ياسين مرعى ومحمود الونش وأحمد هانى ويحي زكريا

خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد الننى وعمرو السولية

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسى وإسلام عيسى ومحمد شريف.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبي - أحمد هاني – كريم العراقي - يحيى زكريا – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.

