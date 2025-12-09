موعد مباراة مصر ضد الأردن في كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العربية، قمة ساخنة اليوم تجمع منتخب مصر ضد الأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

لا بديل أمام الفراعنة سوي تحقيق الفوزعلي المنتخب الأردني الذي حجز رسميا تذكرة صعوده للأدوار التالية من البطولة، بينما يسعي منتخب مصر للصعود في المركز الثاني دون انتظار لنتيجة مباراة الكويت ضد الإمارات.

موعد قمة مصر أمام الأردن

الجماهير المصرية تترقب مواجهة منتخب مصر ضد الأردن التي تنطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 دسمبر الجاري في الجولة الثالثة بمنافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

مشاهدة قمة مصر ضد الأردن

تستطيع مشاهدة مواجهة منتخب الفراعنة ضد الأردن التي تجمعهما ضمن منافسات الجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر، عبر قنوات بي ان سبورت والكاس القطرية وأيضا قناة أبوظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد الأردن

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: ياسين مرعى ومحمود حمدي الونش وكريم العراقي ويحيي زكريا

خط الوسط: غنام محمد وأكرم توفيق ومجدي أفشة

خط الهجوم: ميدو جابروإسلام عيسى ومروان حمدي.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبي - أحمد هاني – كريم العراقي - يحيى زكريا – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.

