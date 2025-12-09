أحمد فلوكس يرد على شائعات إقامته في السعودية:مش عيب..لكني ما سيبتش بلدي

حسم الفنان أحمد فلوكس الجدل الدائر حول أنباء انتقاله للعيش والعمل في السعودية، مؤكدًا أن ما تم تداوله غير صحيح، موضحًا أنه موجود هناك فقط لأداء العمرة وقضاء بعض الوقت بين مكة والمدينة، بينما يواصل إدارة أعماله الخاصة داخل مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

"العمل مش عيب.. لكني مرتبط ببلدي"

قال فلوكس، عبر منشور على فيسبوك، إنه يُكن احترامًا كبيرًا للسعودية والإمارات وكل الدول العربية التي عمل بها، لكنه لم يغادر مصر بشكل نهائي ولن يبني اسمه خارج موطنه، لأنها صاحبة الفضل في نجاحه وشهرته.

بيزنس في مصر وفرص عمل كافية

أوضح فلوكس أنه يمتلك مشروعاته الخاصة في مصر، ولديه فرص عمل كافية داخل البلاد، مؤكدًا أنه لن يترك مصر أو يعمل خارجها بشكل دائم، رغم محبته الكبيرة للدول العربية كافة.

أعمال فنية لا تناسبه

نفى فلوكس ما تردد بشأن عدم عرض أعمال فنية عليه، مشيرًا إلى أن العروض موجودة لكنها لا تناسبه في بعض الأحيان، وكشف اعتذاره مؤخرًا عن مسلسل "أنا وهو وهما" بسبب ارتباطه بالسفر والتحضيرات.

ينتظر العمل المناسب لجمهوره

أعرب الفنان عن اشتياقه للعودة إلى شاشة الدراما، مؤكدًا أنه ينتظر عملاً يليق بالجمهور المصري والعربي، ويكون على مستوى أعماله السابقة التي يحبها الجمهور.

رسالة للصحافة والجمهور

اختتم فلوكس رسالته بمطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر المعلومات، مقدمًا الشكر لكل من تفاعل مع صورته وصورة والده فاروق فلوكس خلال أدائهما مناسك العمرة، والتي لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.