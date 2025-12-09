موعد التقديم بجامعة الطفل 2025.. استمرار التسجيل وشروط القبول

تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استقبال طلبات الالتحاق بالدورة العاشرة من جامعة الطفل 2025 حتى الخميس 18 ديسمبر، وسط إقبال كبير من أولياء الأمور الراغبين في إتاحة تجربة تعليمية مبكرة ومجانية لأبنائهم، ويأتي برنامج جامعة الطفل كأحد أهم المبادرات الوطنية المبنية على تبسيط العلوم ودمج الأطفال في بيئة جامعية محفزة للابتكار، حيث يتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا فقط، ويغلق فور اكتمال الأعداد المتاحة بكل جامعة على حدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد انتهاء التسجيل في جامعة الطفل 2025

أكدت أكاديمية البحث العلمي أن باب التقديم للدورة العاشرة سيظل مفتوحًا حتى 18 ديسمبر، مشددة على أن النظام الإلكتروني يقوم بإغلاق باب التسجيل أوتوماتيكيًا عند اكتمال العدد المخصص لكل جامعة، نظرًا للإقبال الكبير على البرنامج واتساع نطاق المشاركة التي تشمل أكثر من 39 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.

شروط الالتحاق بجامعة الطفل 2025

وضعت الأكاديمية عددًا من الضوابط والاشتراطات لضمان حصول الأطفال الجدد على فرصة عادلة، ولتنظيم العملية التعليمية داخل البرنامج، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:

1. التسجيل للطلاب الجدد فقط

يُسمح بالتقديم للأطفال الذين لم يسبق لهم الالتحاق بجامعة الطفل من قبل، بينما يستكمل الطلاب القدامى دراستهم دون الحاجة إلى إعادة التسجيل، بشرط الالتزام بالحضور وعدم الغياب غير المبرر.

2. الفئة العمرية المسموح لها بالتقديم

يقتصر التسجيل على الأطفال من عمر 9 إلى 10 سنوات، بشرط ألا يتجاوز الطفل عمر 10 سنوات في الأول من أكتوبر 2025، لضمان توحيد الفئة العمرية داخل المجموعات العلمية.

3. أسبقية التسجيل شرط أساسي للقبول

يعتمد قبول الطفل على أولوية التقديم وصحة البيانات المدخلة. وفي حال اكتشاف أي خطأ في البيانات، يعتبر الطلب لاغيًا بشكل نهائي.

4. التسجيل إلكتروني فقط

لا يُسمح بالتسجيل الورقي أو من خلال أي جهة وسيطة. وتتم العملية كاملة عبر الموقع الرسمي لجامعة الطفل، باستخدام الرقم القومي للطفل لضمان عدم التكرار.

5. عدم السماح بالانتقال بين الجامعات

لا يجوز تحويل الطالب من جامعة إلى أخرى تحت أي ظرف. وفي حال تغيّب الطفل عن جامعته ومحاولته الالتحاق بجامعة أخرى، يتم إسقاط حقه في الجامعتين معًا.

6. مسؤولية انتقال الأطفال

تحمّل الأكاديمية أولياء الأمور مسؤولية توصيل أبنائهم من وإلى مقر الدراسة، إذ لا تتحمل الجامعات أو الأكاديمية أي مسؤولية قبل استلام الطفل أو بعد تسليمه.

7. نظام موحد بنسبة 85% بين الجامعات

يُطبق البرنامج منهجًا موحدًا في جميع الجامعات بما يزيد عن 85% من المحتوى، لذلك يتم التقديم وفق التوزيع الجغرافي لتسهيل حضور الأطفال.

8. إعلانات البرنامج عبر المصادر الرسمية فقط

أكدت الأكاديمية أن كل الإعلانات الخاصة بجامعة الطفل تصدر عبر موقعها الرسمي وصفحتها المعتمدة على "فيسبوك"، وعدم أحقية أي جهة في استخدام اسم البرنامج دون موافقة كتابية.

أكثر من 39 جامعة مشاركة.. وتعلم مجاني بالكامل

يُتاح التسجيل لأكثر من 39 جامعة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية وضمان وصول البرنامج إلى أكبر عدد من الأطفال. كما شددت الأكاديمية على أن التسجيل والدراسة بالبرنامج مجانية بالكامل، كونها مبادرة مدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.