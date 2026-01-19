حظك اليوم الإثنين 19 يناير 2026 .. رسائل فلكية وفرص منتظرة

كثيرون يحرصون على متابعة توقعات الأبراج والفلك يومياً قبل اتخاذ أي خطوة، سعياً لمعرفة ما ينتظرهم من حظوظ.

لذا، يوفر موقع "الموجز" خدمة حظك اليوم لجميع الأبراج، ليتمكن القراء من الاطلاع على هذه التوقعات قبل اتخاذ قراراتهم

. نؤكد أن هذه الخدمة مخصصة للتسلية والترفيه فقط، فالغيب لا يعلمه إلا الله، وتبقى هذه التوقعات مجرد احتمالات.

توقعات الابراج الفلكيه ليوم الإثنين

برج الحمل: يوم مناسب لإنجاز المهام المؤجلة، فالتسويف قد يكلفك الكثير.

برج الثور: بشائر بفرصة مالية مفاجئة قد تحسن أوضاعك المادية.

برج الجوزاء: ضغوط العمل مؤقتة وسرعان ما تنتهي بنتائج إيجابية.

برج السرطان: حالة من الاستقرار النفسي وتحسن ملحوظ على الصعيد الصحي.

برج الأسد: دعم أو مساندة من شخصية مؤثرة تساعدك على التقدم.



برج العذراء: توقيت مثالي لوضع خطط جديدة وتنظيم أولوياتك.

برج الميزان: لقاء عاطفي مميز يعيد التوازن لمشاعرك.

برج العقرب: حاول الابتعاد عن العناد لتجنب توتر غير ضروري.

برج القوس: نجاح واضح في الدراسة أو البرامج التدريبية.

برج الجدي: التزامك وجديتك محل تقدير ويلفتان الأنظار إليك.

برج الدلو: أفكار مبتكرة تحتاج إلى خطوة عملية للتنفيذ.

برج الحوت: الحظ يبتسم لك اليوم ويدعم خطواتك المقبلة.

ويُنصح بالتعامل مع هذه التوقعات بروح إيجابية، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أفضل النتائج.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.

