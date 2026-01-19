رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 ، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب إجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية.



- تقدير لمكانة البابا في قلوب المصريين

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أعرب، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على سلامته، وتقديرًا لمكانته الرفيعة في نفوس المصريين.



-بادرة تعكس الود والتقدير المتبادل

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره للاتصال الهاتفي من الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه يمثل بادرة طيبة تعكس مشاعر الود والمحبة والتقدير المتبادل.



