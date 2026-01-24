البنتاجون يعيد رسم الدور الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

كشفت وثيقة سياسية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، نُشرت الجمعة ونقلتها وكالة «رويترز»، عن توجه جديد لواشنطن يقضي بتقليص دورها العسكري المباشر في ردع كوريا الشمالية، مقابل تحميل كوريا الجنوبية المسؤولية الأساسية في هذا الملف، في خطوة قد تمهد لإعادة تقييم حجم القوات الأمريكية المنتشرة في شبه الجزيرة الكورية.



- تحول في أعباء الردع



وأوضحت الوثيقة أن الولايات المتحدة تتوقع الاضطلاع بدور «أكثر محدودية» في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية، مع تعزيز اعتماد سيؤول على قدراتها الذاتية في إطار ترتيبات الدفاع المشترك بين البلدين.



-القوات الأمريكية والإنفاق الدفاعي

وبحسب الاستراتيجية، تستضيف كوريا الجنوبية نحو 28 ألفًا و500 جندي أمريكي، في حين رفعت سيؤول ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.5% خلال العام الجاري، في مؤشر على استعدادها لتحمل دور أوسع في ضمان أمنها القومي.



-تحديث الانتشار العسكري الأمريكي



وأشارت الوثيقة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع مصلحة واشنطن في «تحديث» وضع قواتها في شبه الجزيرة الكورية، بما يتيح مرونة أكبر لإعادة نشرها في مهام أوسع ضمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

-موقف سيؤول والتحالف العسكري

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن القوات الأمريكية لا تزال تمثل «جوهر» التحالف الثنائي الذي نجح في ردع كوريا الشمالية، مشددة على استمرار التعاون الوثيق مع واشنطن لتطوير قدرات التحالف وتعزيز فاعليته.

-أولويات البنتاجون العالمية

كما لفتت الوثيقة إلى أن أولوية وزارة الدفاع الأمريكية تتركز على حماية الأراضي الأمريكية وردع الصين، مع تصنيف روسيا كتهديد «مستمر» لكنه «قابل للاحتواء»، إلى جانب التطرق لملفات دولية أخرى تشمل إيران وإسرائيل وأوروبا وغرينلاند.

