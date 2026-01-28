هدوء أسعار السلع الغذائية يخيّم على الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 28 يناير

سادت حالة من الاستقرار الواضح أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في ظل هدوء نسبي لحركة البيع والشراء، دون رصد أي زيادات ملحوظة مقارنة بمستويات الأسعار خلال الأيام الماضية.

وحافظت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، إلى جانب الخضروات والفاكهة، على ثباتها عند معدلات مستقرة، ما عزز شعور الطمأنينة لدى المواطنين، خاصة مع المتابعة اليومية الدقيقة لتغيرات الأسعار داخل الأسواق.

ويعود هذا الاستقرار السعري إلى توافر كميات كافية من السلع الغذائية داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، فضلًا عن انتظام سلاسل التوريد اليومية، وهو ما أسهم في كبح أي تحركات سعرية مفاجئة، مع تسجيل فروق محدودة بين المحافظات وفقًا لتكاليف النقل ومستويات الطلب المحلي.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم (جنيه/كجم)

واصلت أسعار اللحوم الحمراء استقرارها، وجاءت على النحو التالي:

اللحم الكندوز البلدي: من 300 إلى 400 جنيه

عِرق الفلتو: نحو 410 جنيهات

اللحم الضأن: من 300 إلى 350 جنيهًا

اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا

أسعار الفراخ والدواجن في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن ثباتًا ملحوظًا بمختلف أنواعها، وجاءت كالتالي:

الفراخ البيضاء: 89 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي: 125 جنيهًا

الفراخ العتاقي: 115 جنيهًا

الفراخ الشامورت البلدي: 115 جنيهًا

الفراخ الفيومي: 120 جنيهًا

الفراخ الساسو: 120 جنيهًا

البط البلدي: 150 جنيهًا للكيلو

البط المسكوفي: 120 جنيهًا للكيلو

جوز الحمام: 220 جنيهًا

أسعار أجزاء الدواجن والعروض المتاحة

شهدت أسعار أجزاء الدواجن استقرارًا، وجاءت كالتالي:

كيلو الوراك: 97 جنيهًا

كيلو البانيه: 190 جنيهًا

كيلو الأجنحة: 70 جنيهًا

كيلو القوانص صافي: 100 جنيه

كيلو كبدة وقوانص: 110 جنيهات

كيلو كبدة صافي: 150 جنيهًا

كيلو صدور بالعظم: 130 جنيهًا

كيلو ستربس أو ناجيتس أو شاورما: 190 جنيهًا

عروض خاصة للمستهلكين

عرض 5 كيلو وراك: 435 جنيهًا

عرض 3 كيلو أجنحة: 190 جنيهًا

عرض 3 كيلو وراك: 270 جنيهًا

عرض كيلو شيش وكيلو دبوس: 270 جنيهًا



أسعار البيض اليوم



كرتونة البيض الأحمر:

جملة: 110 جنيهات

للمستهلك: نحو 135 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض:

جملة: 110 جنيهات

للمستهلك: نحو 130 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي:

جملة: 135 جنيهًا

للمستهلك: نحو 150 جنيهًا



أسعار الأسماك والمأكولات البحرية (جنيه/كجم)



بلطي ممتاز: 50 – 56

بلطي متوسط: 43 – 49

بلطي أسواني: 30 – 80

بلطي أبيض: 45 – 55

بوري كبير: 180 – 240

بوري وسط: 100 – 160

بوري صغير: 80 – 120

بوري مجمد: 70 – 110

قشر بياض: 190 – 310

قشر بياض بلدي: 180 – 290

موسى: 250 – 400

دنيس: 250 – 350

قاروص: 180 – 250

كابوريا: 50 – 160

سبيط: 250 – 400

جمبري جامبو: 950 – 1200

جمبري مقاس 1: 825 – 925

جمبري مقاس 2: 720 – 800

جمبري مقاس 3: 200 – 400

جمبري متوسط: 300 – 350

كركند: 500 – 800

أخطبوط: 200 – 350



أسعار الخضراوات اليوم (جنيه/كجم)

البطاطس: 12 – 15

الطماطم: 10 – 12

البصل الأبيض: 8 – 12

الكوسة: 18 – 20

الجزر بدون عروش: 8 – 10

الفاصوليا: 12 – 20

الباذنجان البلدي: 10 – 13

الباذنجان الرومي: 6 – 12

الفلفل الألوان: 30 – 40

الملوخية: 18 – 22

الخيار: 12 – 18

الثوم: 25 – 55

البامية: 48

الليمون البلدي: 36

القلقاس: 25



أسعار الفاكهة اليوم (جنيه/كجم)

البرتقال البلدي: 8 – 12

البرتقال السكري: 8 – 12

البرتقال أبو سرة: 10 – 14

الجريب فروت: 7 – 10

الجوافة: 16 – 26

التفاح الأمريكي: 50 – 100

النكتارين المستورد: 60

البرقوق المستورد: 50 – 80

الخوخ المستورد: 60

الليمون البلدي: 20 – 26

المانجو البلدي: 48

الموز البلدي: 35

البلح الأحمر: 31

قراءة في المشهد السوقي

يعكس هذا الاستقرار السعري حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق، ما يمنح المستهلكين مساحة أكبر لتلبية احتياجاتهم اليومية بثبات نسبي، مع ترقب تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لمتغيرات الموسم وتكاليف الإنتاج والنقل.

