الخميس العاصف .. رياح قوية واضطراب الملاحة وحذر للسائقين والصيادين

تتأثر البلاد اليوم الخميس29 يناير 2026 برياح نشطة على أغلب المناطق الشمالية، من القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، مع سرعات تتراوح بين 35 و50 كم/س، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وحدوث اضطرابات مرورية.

تدهور الرؤية الأفقية وأتربة مثارة على الصحراء والسواحل



تنبّه الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة إلى أقل من 1000 متر، خاصة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، بسبب أتربة مثارة وأجواء عاصفة.

برودة صباحية ودفء نسبي خلال النهار

يستمر الطقس باردًا في ساعات الصباح الأولى، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار ليصبح مائلًا للدفء على معظم المناطق، قبل أن تعود البرودة مساءً مع هبوب الرياح القوية.

اضطراب الملاحة البحرية: أمواج تصل إلى 3 أمتار

تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، من السلوم إلى دمياط، مع ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة، وسرعات رياح تتجاوز 60 كم/س في بعض المناطق، ما يستدعي الحذر للأنشطة البحرية والصيادين.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 15

الجيزة: العظمى 22 – الصغرى 15

القليوبية: العظمى 22 – الصغرى 14

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرى 14

البحيرة: العظمى 22 – الصغرى 13

كفر الشيخ: العظمى 22 – الصغرى 13

مطروح: العظمى 22 – الصغرى 13

دمياط: العظمى 22 – الصغرى 14

الغربية: العظمى 22 – الصغرى 13

المنوفية: العظمى 22 – الصغرى 13

الدقهلية: العظمى 22 – الصغرى 14

- إقليم الدلتا

الشرقية: العظمى 23 – الصغرى 14

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: العظمى 23 – الصغرى 14

السويس: العظمى 23 – الصغرى 14

بورسعيد: العظمى 22 – الصغرى 15

شمال سيناء (العريش): العظمى 21 – الصغرى 12

جنوب سيناء (شرم الشيخ): العظمى 26 – الصغرى 18

- الوجه القبلي (الصعيد)

سوهاج: العظمى 21 – الصغرى 8

قنا: العظمى 23 – الصغرى 11

الأقصر: العظمى 24 – الصغرى 12

أسوان: العظمى 24 – الصغرى 12

بني سويف: العظمى 22 – الصغرى 12

المنيا: العظمى 22 – الصغرى 11

أسيوط: العظمى 22 – الصغرى 10

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 26 – الصغرى 18

سفاجا: العظمى 25 – الصغرى 17

رأس غارب: العظمى 25 – الصغرى 17

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

