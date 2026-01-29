محافظ المنيا يشهد انطلاق برنامج «رابحة» لتمكين المرأة اقتصاديًا بدعم أممي

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في إطار شراكة دولية تجمع بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، وبدعم من الحكومة الكندية.



جانب من اللقاء

وخلال جولته التفقدية، اطّلع المحافظ على الأنشطة التفاعلية التي يتضمنها البرنامج، والتي تستهدف تنمية مهارات المشاركات وتأهيلهن في مجالات ريادة الأعمال والتسويق وبناء القدرات التدريبية، كما استمع إلى عرض تفصيلي من المتدربين حول محاور ورشة «إعداد المدربين من أجل الاستدامة»، التي تنفذها وحدة تدريب القيادات العليا بكلية الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية.

وأكد محافظ المنيا أن الاستعانة بالخبرات الأكاديمية الدولية تأتي في إطار إعداد كوادر تدريبية قادرة على نقل المعرفة والخبرات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن استدامة البرنامج وتحويله إلى نموذج عملي متكامل يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية ومستدامة للمرأة.



وأشار اللواء كدواني إلى أن المرأة المصرية تمثل عنصرًا محوريًا في مسيرة التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن برنامج «رابحة» يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي الهادف إلى تحويل طاقات السيدات إلى مشروعات إنتاجية تضمن لهن حياة كريمة وتسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وشدد على أن المحافظة تسخر جميع إمكانياتها لدعم مبادرات التمكين الاقتصادي، لا سيما في قرى «المواطنة» والمناطق الأولى بالرعاية.



من جانبها، أوضحت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن البرنامج يستهدف إعداد جيل مؤهل من المدربين لضمان استدامة المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة داخل القرى المستهدفة، إلى جانب تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة، سواء كرائدات أعمال أو باحثات عن فرص وظيفية، ودعم نمو الشركات المملوكة للنساء ورفع قدرتها التنافسية، فضلًا عن تنمية القدرات القيادية وإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة.



وأضافت أن جهود المجلس لا تقتصر على التدريب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الحماية الاجتماعية والقانونية، مشيرة إلى نجاح المجلس مؤخرًا في استخراج 300 بطاقة رقم قومي لسيدات قرية عزبة الرملة بمركز سمالوط، بما يتيح لهن الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يوفرها برنامج «رابحة» وغيرها من المبادرات التنموية.



حضر الفعاليات الدكتورة رشا مهدي، عضو لجنة الثلاثين ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، ورباب سيد منسق التدريب، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة المنيا.

