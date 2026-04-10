موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الذهاب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري لتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب لحسم الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد قمة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري

مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الذهاب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 إبريل الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري

يمكنك متابعة مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الذهاب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 إبريل الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية.

الزمالك ضد شباب بلوزداد

تشكيل الزمالك المتوقع ضد شباب بلوزداد

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

أعلن الـ "كاف" تعيين الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، لإدارة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد ويعاونه مواطنه زاخيلي ثوسي جرانفيل كمساعد أول، وسوريو فاتسواني من ليسوتو كمساعد ثانٍ، فيما يتولى المالي بوبو تراوري مهام الحكم الرابع.

كما تم تعيين الجنوب أفريقية أخونا زينيث ماكاليما حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة ديانا تشيكوتيشا من زامبيا، بينما يراقب المباراة الكونغولي جان ميدار كوسا، ويتولى الكاميروني رافائيل إيفيه ديفين مهمة مراقبة الحكام.

