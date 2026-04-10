سعر الذهب اليوم الجمعة 10-4-2026 في مصر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2026 ، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة 10-4-2026 وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-4-2026

فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 10-4-2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة نحو 8229 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار21 في الصاغة نحو 7200 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة نحو 6171 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 57600 جنيهًا.

وسجل سعر الأونصة من الذهب (Spot Gold) عالميًا نطاقًا يتراوح بين 4،780 و4،800 دولار للأونصة، مع تسجيل متوسط تداول قريب من 4،789 دولارًا خلال جلسات اليوم، في أداء يعكس استمرار الطلب القوي على المعدن النفيس كملاذ آمن.

