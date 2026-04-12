موعد أذان العصر اليوم في مصر.. مواقيت الصلاة بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات

يبحث المواطنون يوميًا عن موعد أذان العصر اليوم في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع تغير التوقيتات بشكل يومي وفقًا لحركة الشمس. ويُعد التعرف على مواقيت الصلاة من الأمور الأساسية التي يحرص عليها المسلمون لتنظيم يومهم وأداء الفروض في مواعيدها المحددة.



موعد أذان العصر اليوم في القاهرة والإسكندرية



سجلت محافظة القاهرة موعد أذان العصر اليوم في تمام الساعة 3:30 مساءً، بينما جاء موعد الأذان في مدينة الإسكندرية عند الساعة 3:36 مساءً، بفارق زمني بسيط نتيجة اختلاف الموقع الجغرافي بين المحافظتين.



موعد أذان العصر في محافظات مصر



لم يقتصر البحث على القاهرة والإسكندرية فقط، بل يمتد ليشمل باقي المحافظات، حيث جاءت مواعيد أذان العصر اليوم كالتالي:

في أسوان: الساعة 3:17 مساءً

في الإسماعيلية: الساعة 3:27 مساءً

وتختلف هذه التوقيتات من محافظة لأخرى بسبب الموقع الجغرافي وخطوط الطول والعرض، ما يؤدي إلى فروق زمنية دقيقة في مواقيت الصلاة.



أهمية متابعة مواقيت الصلاة يوميًا



تُعد متابعة مواقيت الصلاة اليومية من الأمور المهمة التي تساعد المسلمين على الالتزام بأداء الصلوات في وقتها، خاصة مع الانشغال بأعمال الحياة اليومية. كما أن معرفة موعد أذان العصر تحديدًا تحظى باهتمام خاص، كونه يأتي في منتصف اليوم ويُعد فاصلاً بين فترتي العمل والراحة.

ويحرص الكثيرون على ضبط منبهات هواتفهم أو متابعة التطبيقات الدينية التي تقدم تحديثات مستمرة حول مواعيد الصلاة في جميع المدن، مما يسهل أداء الفروض دون تأخير.



فروق التوقيت بين المحافظات



يرجع اختلاف مواعيد أذان العصر بين المحافظات إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي لكل مدينة، حيث تقع المحافظات الجنوبية مثل أسوان في توقيت مبكر مقارنة بالمحافظات الشمالية مثل الإسكندرية. وهذا الاختلاف طبيعي ويحدث يوميًا مع تغير حركة الشمس.

نصائح للالتزام بالصلاة في وقتها

لضمان عدم تفويت الصلاة، يُنصح باتباع بعض الخطوات البسيطة مثل:

متابعة التحديثات اليومية لمواقيت الصلاة

استخدام تطبيقات الأذان على الهاتف

تخصيص وقت ثابت لأداء الصلاة

التواجد بالقرب من المسجد وقت الأذان إن أمكن

في النهاية، يظل الالتزام بمواعيد الصلاة من أهم العبادات التي تقرب العبد من ربه، ويحرص المسلمون في مصر على متابعة موعد أذان العصر اليوم وباقي الصلوات بشكل يومي لضمان أدائها في وقتها الصحيح.