أسعار السجائر اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة

أعلنت شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن، كما رفت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني أسعار السجائر بواقع 4 جنيهات لكل عبوة من مختلف الاصناف ، حيث ارتفعت الأسعار من 44 جنيهًا للعبوة إلى 48 جنيه للعبوة .



زيادة أسعار السجائر



ولهذا يبحث الكثير من المدخنين عن أسعار السجائر اليوم لتدبير احتياجاتهم منها بالأسعار الرسمية التي تعلنها الشركات.

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان:



- كليوباترا كينج سايز: 48 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين" 48 جنيها

- كليوباترا بوكس: 48 جنيها

- بوسطن / بلومنت: 48 جنيها

- مونديال أحمرّ، أصفر، سيلفر: 48 جنيها

- مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيها

- كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيها

- كليوباترا سوبر: 48 جنيها

- ماتوسيان سوبر: 48 جنيها

فيليب موريس تعلن زيادة أسعار السجائر المستوردة

في المقابل، أعلنت شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 2 فبراير 2026، في خطوة تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد.

ضمن قائمة الأسعار الجديدة، سجلت أسعار السجائر المستوردة زيادات واضحة، وجاءت على النحو التالي:

- السعر الرسمي لعبوة إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما في ذلك LM أحمر، 82 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 111 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 102 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted 79 جنيهًا

وبحسب القائمة الرسمية المعتمدة، بلغ سعر عبوة سجائر LM أحمر في مصر 82 جنيهًا، مع التأكيد على ضرورة التزام التجار بالسعر المطبوع على العبوة وعدم فرض أي زيادات غير قانونية على المستهلكين.

أسعار منتجات التبغ المُسخن

شملت الزيادات أيضًا منتجات التبغ المُسخن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- السعر الرسمي لعبوة TEREA بجميع أنواعها 82 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة TEREA Capsules 87 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة HEETS بجميع أنواعها 69 جنيهًا.

