محمد صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على إيفرتون ويعادل رقم جيرارد التاريخي

نجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوز مهم على غريمه التقليدي إيفرتون بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قوية ضمن ديربي الميرسيسايد الذي دائمًا ما يشهد إثارة كبيرة.



تصريحات محمد صلاح بعد المباراة



في تصريحات تلفزيونية لشبكة Sky Sports، عبّر محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بالتسجيل في شباك إيفرتون، مؤكدًا أن الهدف جاء في توقيت مهم للفريق، خاصة مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح:

"شعور رائع أن أسجل في آخر ديربي، والأهم بالنسبة لي كان مساعدة الفريق على تحقيق الاستقرار واستعادة الثقة".

وأضاف نجم منتخب مصر:

"كنا ندرك قبل المباراة أنها ستكون صعبة ومعقدة، لكننا تمكنا من تحقيق الفوز، وهو ما يمنحنا دفعة قوية في المرحلة المقبلة".



إنجاز تاريخي جديد لصلاح



واصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، بعدما رفع رصيده من الأهداف في شباك إيفرتون إلى 9 أهداف، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلًا في ديربي الميرسيسايد.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة صلاح الحافلة بالأرقام القياسية، حيث يواصل تحطيم الأرقام وتعزيز مكانته كواحد من أعظم لاعبي ليفربول في العصر الحديث.



موقف ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي



بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُبقي على آماله قائمة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر، ليواصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.



مستقبل محمد صلاح مع ليفربول



تطرق محمد صلاح خلال تصريحاته إلى مستقبله مع الفريق، في ظل الأنباء المتزايدة حول اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول، حيث قال:

"أتمنى فقط أن أواصل التسجيل ومساعدة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا، وآمل أن أودع الفريق بالطريقة المناسبة".

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام احتمالية رحيل النجم المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اهتمام العديد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته.



أهمية الفوز قبل المراحل الحاسمة



يمثل هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة لفريق ليفربول قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم، حيث يسعى الفريق للعودة إلى المربع الذهبي وضمان مقعد أوروبي، في ظل منافسة شرسة مع عدة أندية.

ويظل محمد صلاح هو الورقة الرابحة للريدز، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، وهو ما ظهر بوضوح في ديربي الميرسيسايد الأخير.