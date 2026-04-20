وظائف وزارة الأوقاف 2026.. الشروط والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم بالتفصيل

فتح باب التقديم لوظائف الأوقاف 2026 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقديم لشغل عدد كبير من الوظائف الجديدة، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير 1864 فرصة عمل في مختلف محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وضخ كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات العمل الدعوي والإداري داخل الوزارة.

ويستهدف الإعلان استقطاب خريجين من تخصصات متعددة، خاصة في المجالات الشرعية والإعلامية واللغات، بما يعكس توجه الوزارة نحو تنويع الكفاءات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2026

حددت وزارة الأوقاف مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة، وجاءت أبرز هذه الشروط كالتالي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا وقت التقديم.

الحصول على مؤهل دراسي بتقدير عام “جيد” على الأقل.

الالتزام بكافة الضوابط المحددة من قبل الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتؤكد الوزارة أن الالتزام بهذه الشروط يعد خطوة أساسية للقبول المبدئي، قبل الانتقال إلى مراحل الاختبارات والتقييم.

المحافظات المتاحة للتقديم في وظائف الأوقاف

أتاحت وزارة الأوقاف التقديم في عدد كبير من المحافظات، بما يضمن توزيع الوظائف على مستوى الجمهورية، وتشمل هذه المحافظات:

القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والغربية.

ويعكس هذا التنوع الجغرافي حرص الوزارة على تحقيق العدالة في توزيع فرص العمل بين مختلف المحافظات.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف

أكدت الوزارة ضرورة تجهيز كافة الأوراق المطلوبة قبل التوجه لأداء الامتحان، حيث سيتم تقييم المتقدمين في نفس اليوم المحدد، وتشمل المستندات:

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

أصل وصورة المؤهل الدراسي موضح به التقدير العام أو بيان GPA.

أصل وصورة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

أصل وصورة بطاقة إثبات الإعاقة (لذوي الهمم).

وشددت الوزارة على أن عدم استيفاء أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى استبعاد المتقدم فورًا، لذا يجب التأكد من اكتمال الملف قبل الحضور.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من المؤهلات التي يمكنها التقديم، وجاءت أبرزها:

ليسانس الدراسات الإسلامية بجميع تخصصاتها.

ليسانس الشريعة الإسلامية وأصول الدين.

ليسانس الدعوة الإسلامية.

ليسانس اللغة العربية والدراسات الإسلامية والعربية.

ليسانس اللغات والترجمة (الدراسات الإسلامية).

ليسانس الآداب والتربية (عربي – إنجليزي – فرنسي).

بكالوريوس الإعلام.

ليسانس العلوم الأزهرية والقراءات وعلوم القرآن.

ويعكس هذا التنوع حرص الجهات المعنية على اختيار كوادر تمتلك خلفيات علمية متعددة تدعم تطوير العمل داخل الوزارة.

نصائح مهمة قبل التقديم في وظائف الأوقاف 2026

لضمان زيادة فرص القبول، يُنصح المتقدمون بالاستعداد الجيد للاختبارات، ومراجعة التخصصات العلمية المرتبطة بالمؤهل الدراسي، بالإضافة إلى التأكد من دقة البيانات المقدمة أثناء التسجيل.

كما يُفضل الحضور مبكرًا في يوم الامتحان، مع الاحتفاظ بنسخ إضافية من المستندات المطلوبة لتجنب أي مشكلات مفاجئة قد تؤثر على عملية التقديم.

يمثل إعلان وظائف وزارة الأوقاف 2026 فرصة مهمة للباحثين عن عمل في القطاع الحكومي، خاصة مع العدد الكبير من الوظائف المطروحة وتنوع التخصصات المطلوبة، ومع الالتزام بالشروط وتجهيز المستندات بشكل صحيح، يمكن للمتقدمين تحسين فرصهم في اجتياز مراحل القبول والانضمام إلى منظومة العمل داخل الوزارة.