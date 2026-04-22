الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز في قمة الدوري

يختتم فريق الكرة بنادي الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في القمة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2025-2026.

يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب البطولة للموسم الحالي برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز مركز الوصيف برصيد 44 نقطة، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز فالزمالك يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري في ظل المنافسة الشرسة علي اللقب، بينما يبحث فريق بيراميدز عن فوز يعود به لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

المباراة التي تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء غد الخميس الموافق 23 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز

يتم بث أحداث مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء غد الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الزمالك ضد بيراميدز

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق بيراميدز والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك

يتوقع أن يضم تشكيل فريق بيراميدز ضد نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري العناصرالأتية..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، حامد حمدان.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمود زلاكة، مصطفى فتحي.

