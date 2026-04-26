انكسار الموجة الحارة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار متفرقة تضرب عدة مناطق

بعد أيام من الأجواء الحارة، تحمل ساعات اليوم تحولًا لافتًا في حالة الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا، بالتزامن مع نشاط واضح للرياح وفرص لهطول أمطار على مناطق متفرقة، في مشهد يعكس تقلبات الربيع السريعة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغير نسبي في حالة الطقس اليوم الأحد 26 أبريل 2026، يتمثل في انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد، يشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك عقب موجة من الارتفاعات شهدتها البلاد مؤخرًا.

ويسود طقس مائل للبرودة خلال الصباح الباكر، قبل أن يميل للحرارة ويصل إلى أجواء حارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما تبقى الأجواء معتدلة على السواحل الغربية، في حين تستمر شدة الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تنخفض مجددًا خلال الليل لتصبح الأجواء مائلة للبرودة.

وتشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تتدرج إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها مساءً إلى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



كما تتواجد فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة بنسبة تقارب 20% على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى.

وفيما يخص الرياح، فمن المتوقع نشاطها على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وهو ما قد يتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، مع هبات قوية تصل سرعتها إلى ما بين 45 و55 كم/س على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرى 15

مطروح: العظمى 21 – الصغرى 14

سوهاج: العظمى 32 – الصغرى 16

قنا: العظمى 37 – الصغرى 19

أسوان: العظمى 39 – الصغرى 21

نصائح مهمة من الأرصاد:

توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الطرق المكشوفة.

ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس.

تجنب التواجد في أماكن مفتوحة أثناء نشاط الرياح الشديدة.

الحذر لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.



خلاصة التحذير:



الأجواء غير مستقرة نسبيًا اليوم، مع رياح نشطة وأتربة وأمطار خفيفة، ما يتطلب الحذر واتباع الإرشادات لتجنب أي تأثيرات سلبية.