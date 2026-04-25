محافظ المنيا يفتتح تطوير وحدة الشيخ زياد بمغاغة ضمن حياة كريمة

في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أعمال تطوير وحدة طب الأسرة بقرية الشيخ زياد التابعة لمركز مغاغة، والتي تخدم نحو 30 ألف مواطن من القرية والقرى المجاورة، بهدف تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وخلال الافتتاح، هنأ المحافظ أهالي القرية والعاملين بالوحدة الصحية بعد حصولها على معايير الاعتماد “جهار” الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤهلها رسميًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن تطوير الوحدة يمثل إضافة جديدة لمشروعات “حياة كريمة” وخطوة مهمة نحو دعم جاهزية القطاع الصحي بالمحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على مستوى الأداء داخل الوحدة، والاستمرار في تقديم خدمات صحية متميزة، مع أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على هذا الصرح الطبي لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.



كما استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الخدمات الطبية المقدمة داخل الوحدة والأجهزة الحديثة المتوفرة بها، مؤكدًا أن تحديث المنشآت الصحية يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة الرعاية العلاجية.



وخلال جولته، تفقد المحافظ مختلف الأقسام داخل الوحدة، وراجع سجلات المترددين لمتابعة معدلات الإقبال ونوعية الخدمات المقدمة، إضافة إلى متابعة سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

كما تفقد صيدلية الوحدة للتأكد من توافر الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ مثل الضغط والسكر والمضادات الحيوية.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الوحدة أُنشئت عام 2022 وتم تشغيلها في 2025، وتقع على مساحة 1200 متر مربع، وتخدم قرية الشيخ زياد وتوابعها من قرى نجاتي والعور وعلي باشا القبلية.



وأضاف أن الوحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل الاستقبال والطوارئ، وطب الأسرة، وعيادة الأسنان، ومتابعة الحوامل والأطفال، والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، والمعمل، والصيدلية، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرامج ترصد الأمراض المعدية وخدمات صحة البيئة.



وأشار إلى أن مؤشرات الأداء خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعكس كفاءة تشغيل مرتفعة، حيث بلغ متوسط المترددين نحو 2500 حالة، وتصدرت المبادرات الرئاسية عدد الخدمات بإجمالي 3460 خدمة، تلتها التطعيمات بـ1125 خدمة، وتنظيم الأسرة بـ1121 مستفيدة، إلى جانب 608 حالات بالعيادات الخارجية، و1044 زيارة لمتابعة الأطفال، و321 حالة بعيادة الطفل المريض، و451 حالة لمتابعة الحوامل، و374 حالة بعيادة الأسنان، و131 حالة بالطوارئ.



شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، من بينهم النائب محسن حته عضو مجلس النواب، والنائب طاهر فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.