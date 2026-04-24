بتكلفة 38 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تشغيل مجزر الزقازيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي اليوم الخميس لمجزر الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تُقدر بنحو 38 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع المحافظات، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، والتي تضم عددًا من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة في مختلف المحافظات.

مجزر الزقازيق

خدمة عدد كبير من القرى والسكان

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجزر يخدم حوالي 75 قرية و314 تابعًا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى نحو مليون مواطن، وتبلغ مساحته 5770 مترًا مربعًا، ويضم صالة رئيسية لذبح المواشي والخدمات الملحقة بها من غرف (سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – فراغ لثلاجة تشميع مستقبلية – منطقة تسليم) على مساحة حوالي 500 متر مربع، كما يحتوي عنبر ذبح المواشي على خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوقين للذبح بمعدل 15 إلى 20 رأسًا في الساعة لكل صندوق بوزن من 400 إلى 650 كجم، بالإضافة إلى عنبر للأغنام بمبنى منفصل بمساحة 150 مترًا مربعًا بمعدل 30 رأسًا في الساعة، إلى جانب صالتين لذبح الطوارئ والتدريب بمساحة 285 مترًا مربعًا، ومبنى إداري منفصل بمساحة 260 مترًا مربعًا، وغرفة أمن ودورات مياه مخصصة للجزارين.

تطوير شامل للبنية التحتية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل، حيث شملت الأعمال إنشاء شبكات تغذية مياه، وشبكة صرف صحي، وشبكة مواسير، ونظام لمقاومة الحريق، إلى جانب تحديث شبكة الأعمال الكهربائية بالكامل واللوحات الخاصة بها، فضلًا عن تطوير أنظمة التيار الخفيف والتي تشمل إنذار الحريق والتليفونات ونظام مراقبة بالكاميرات ونظام صوتيات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التهوية والشفاطات بما يضمن كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الفنية الحديثة.

استمرار تطوير المجازر على مستوى الجمهورية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

خطة تشغيل المجازر قبل عيد الأضحى

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها في مختلف محافظات الجمهورية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع تحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين، مشيرة إلى أن مجزر الزقازيق يعد ثالث مجزر يتم تسليمه خلال الشهر الجاري لمحافظة الشرقية، كما سيتم تشغيل وافتتاح مجزر ديرب نجم خلال نفس الشهر، ليصل إجمالي المجازر التي تم تشغيلها خلال شهر أبريل إلى 4 مجازر داخل محافظة الشرقية لخدمة أبناء المحافظة في هذا الملف الحيوي.

