الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في قمة الدوري

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 44 نقطة بينما يحتل بيراميدز مركز الوصيف بنفس الرصيد 44 نقطة وبفارق الأهداف، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في ظل المنافسة الشرسة علي لقب الدوري مع الزمالك المتصدر برصيد 49 نقطة.

موعد قمة الأهلي ضد بيراميدز

القمة النارية التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء غد الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي ضد بيراميدز

يمكنك الاستمتاع بأحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، للموسم الحالي 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء غد الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد بيراميدز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - أشرف بن شرقي.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق بيراميدز ضد نظيره الأهلي في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري العناصرالأتية..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، حامد حمدان.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمود زلاكة، مصطفى فتحي.

