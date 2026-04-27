مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات..موعد أذان العصر

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

يحرص المسلمون يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، نظرًا لأهمية الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها المحددة، حيث تعد الصلاة الركن الأساسي في الإسلام وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

أهمية الصلاة في وقتها

تمثل الصلاة صلة مباشرة بين العبد وربه، وقد حث الإسلام على أدائها في مواعيدها المحددة، لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، ويؤكد العلماء أن الالتزام بمواقيت الصلاة يعكس انضباط المسلم ويمنحه الطمأنينة والبركة في يومه.

موعد أذان العصر اليوم في مصر

جاءت مواعيد أذان العصر اليوم الإثنين في عدد من المحافظات كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجر: 4:42 صباحًا

الظهر: 12:53 ظهرًا

العصر: 4:29 مساءً

المغرب: 7:30 مساءً

العشاء: 8:53 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 4:44 صباحًا

الظهر: 12:58 ظهرًا

العصر: 4:36 مساءً

المغرب: 7:37 مساءً

العشاء: 9:01 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 4:50 صباحًا

الظهر: 12:46 ظهرًا

العصر: 4:13 مساءً

المغرب: 7:15 مساءً

العشاء: 8:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر: 4:37 صباحًا

الظهر: 12:49 ظهرًا

العصر: 4:26 مساءً

المغرب: 7:27 مساءً

العشاء: 8:51 مساءً

فضل صلاة الجماعة في الإسلام

وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضل صلاة الجماعة، حيث تزيد في الأجر عن صلاة الفرد بدرجات كبيرة، وتُسهم في تقوية الروابط بين المسلمين وتعزيز روح الجماعة داخل المجتمع.

أهمية تحري الدقة في مواقيت الصلاة

تعتمد مواقيت الصلاة الرسمية على بيانات الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للمساحة، لذلك يُنصح بالرجوع إلى المصادر الموثوقة يوميًا لضبط أوقات الصلاة بدقة، خاصة مع اختلاف التوقيت بين المحافظات.