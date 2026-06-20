وزيرة التنمية المحلية: شفاء الأورمان نموذج ناجح يقدم خدمات طبية مجانية شاملة بأعلى المعايير لأهالي الصعيد

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم السبت 20 يونيو 2026، المؤتمر السنوي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المحافظين وقيادات جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، وممثلي المجتمع المدني، وقيادات عدد من البنوك المصرية والبنك المركزي المصري.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في كلمة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشيد بجهود جمعية الأورمان

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها، التحية والتقدير للمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، تقديرًا لجهوده في الأنشطة التي تنفذها الجمعية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنها تتعاون مع جمعية الأورمان منذ نحو 12 عامًا، والتي ما زالت تقدم خدماتها للمواطنين وتنفذ أعمالًا خيرية كبيرة في مختلف المحافظات.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: شفاء الأورمان نموذج للعمل الأهلي الناجح

أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية الإنسانية، مؤكدة أن مرور عشر سنوات على تأسيس مستشفى شفاء الأورمان يمثل نموذجًا حقيقيًا وملموسًا لنجاح العمل الأهلي والمجتمع المدني في مصر، حيث أسهم المستشفى في تخفيف معاناة المرضى من الكبار والأطفال في صعيد مصر.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: المستشفى قدم خدمات طبية مجانية بأعلى المعايير

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مستشفى شفاء الأورمان قدم خدمات طبية شاملة ومجانية وبأعلى المعايير لكل من يحتاجها، مشيرة إلى أن هذا الصرح الطبي ساهم في رفع عبء السفر والمشقة وتكاليف العلاج الباهظة عن آلاف الأسر في محافظات الصعيد، كما وفر لهم الرعاية الطبية في أماكن إقامتهم.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: التنمية تبدأ من الإنسان وصحته

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دور الوزارة يتكامل مع جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجادة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية للمجتمعات المحلية تبدأ من الاهتمام بالإنسان وصحته، وأن المشروعات الطبية الكبرى تمثل شريكًا أساسيًا للدولة في تحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين وبناء مجتمع قوي وصحي.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدعو لمواصلة تطوير خدمات شفاء الأورمان

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مع التطلع إلى مستقبل أفضل في تطوير الخدمات الطبية، وتوسيع منظومة الرعاية الصحية لمرضى الأورام في صعيد مصر، بما يضمن استمرار دعم المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه الشكر للقائمين على مؤسسة شفاء الأورمان

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خالص الشكر والتقدير لمجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان وجمعية الأورمان على جهودهم المستمرة، كما وجهت الشكر للأطباء وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى، تقديرًا لما يبذلونه من جهد يومي لرعاية المرضى ورسم الأمل في نفوسهم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المرضى والتوفيق للجمعية.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد عرض فيلم تسجيلي وقصص نجاح ملهمة

وشهدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن مؤسسة شفاء الأورمان، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح ملهمة لمحاربي السرطان في صعيد مصر، إلى جانب كلمات رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان وقيادات البنوك والوزراء الحضور.

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