برعاية هيئة الطاقة الذرية.. انطلاق فعاليات الحوار الأخضر 2026 بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة

تنظم وحدة التحقق والمصادقة البيئية، بالشراكة الإعلامية مع منصة "المستقبل الأخضر"، فعاليات "الحوار الأخضر 2026" تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية المصرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

ويأتي هذا الحدث في وقتٍ أصبحت فيه قضايا المناخ والاستدامة من أبرز التحديات التي تواجه العالم، ليجمع نخبةً من الخبراء والباحثين وصُنّاع القرار بهدف تبادل الرؤى واستعراض الحلول العملية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

انطلاق فعاليات الحوار الأخضر 2026 بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة

ويناقش الحوار عبر جلساته عدة محاور رئيسية تشمل تاريخ الاستدامة البيئية في مصر، ورؤية مصر 2050 بين السياسات والواقع التنفيذي، ودور التكنولوجيا النووية والإشعاعية كشريك استراتيجي في العمل المناخي.

كما يسلط الضوء على تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي المصري في ظل تحديات الاستدامة، والأبعاد الإنسانية للتغير المناخي التي تتجاوز البيئة إلى الإنسان، بالإضافة إلى استعراض مسار التحقق البيئي من الفكرة إلى الأثر، ودور الإعلام كشريك في بناء مستقبل منخفض الكربون تحت عنوان "المعرفة من أجل المناخ".

ويهدف هذا الحوار بشكل أساسي إلى مد جسور التعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية من جهة، والمؤسسات التنفيذية والمنصات الإعلامية من جهة أخرى، لضمان تحويل التوصيات العلمية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع.

كما يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية معايير التحقق والمصادقة البيئية كأداة رئيسية لقياس خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم ريادة مصر الإقليمية في تبني التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ويشهد الحوار مشاركة رفيعة المستوى من كوكبة من المتخصصين، يتقدمهم الدكتور عمرو الحاج علي أستاذ الكيمياء الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية المصرية، والمهندسة ليديا عليوة المدير العام لإدارة تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بجهاز شؤون البيئة، و الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور مساعد بلال علي عبد الحميد من المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية.

كما يشارك في الجلسات الدكتورة إلهام فاروق محمد أستاذ تكنولوجيا التحكم في ملوثات الهواء بالمركز القومي للبحوث، و الدكتورة مساعد ياسمين أحمد محمود المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية بهيئة الطاقة الذرية المصرية، و شعبان هدية مؤسس منصة المستقبل الأخضر للتنمية المستدامة؛ ليمثل هذا الحوار منصة متكاملة تدعم جهود التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية الراهنة.