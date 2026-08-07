أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة أمس إلى مقر هيئة المواد النووية، حيث اجتمع بالدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة؛ لمتابعة تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ في مشروعات استخراج الخامات الأرضيّة، واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية.

وزير الكهرباء: مصر غنية بالخامات الأرضيّة والعناصر والمواد النادرة

جاء ذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والاستثمار في عمليات استخلاصها من خلال الخامات الأرضيّة، وفي ضوء خطة الدولة لإدارة واستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وما بها من عناصر حرجة وتعظيم العوائد منها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية المعنية بالاستثمار في هذا المجال، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة.

وتابع "عصمت"، خطة العمل فى المراكز الحقلية وتطور الأعمال وزيادة الإنتاج فى كل حقل، كما استمع إلى عرض شامل من الدكتور حامد ميرة، حول كل المشروعات الحقلية والتكنولوجية التي يجري العمل بها في 9 مراكز تابعة لهيئة المواد النووية في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، وشمل العرض التطور في نتائج الأعمال المنفذة من استكشاف وتقييم واستخراج وتعدين للخامات التى تحتوى على العناصر الأرضية والفلزات النادرة والتي أصبحت عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة، وتقوم عليها معظم الصناعات المتقدمة.

وناقش "عصمت"، طبيعة وجيولوجية الخامات ومدى ملاءمة طرق التعدين والاستخلاص والتحديات والعقبات التي تواجه طبيعة العمل، موجهًا بضرورة الاستمرار والعمل واتخاذ ما يلزم نحو مزيد من الاستكشافات بما يرفع من المردود الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الثروات، ويعمل على تعزيز القيمة المضافة للعناصر النادرة والحرجة المصاحبة لها واعتماد التكنولوجيا الحديثة في معالجة الخامات ورفع جودتها بدء من مراحل التجهيز والإعداد وصولاً إلى المعالجة والتنقية وصولاً الى المستويات القياسية العالمية.

قال إن "لدينا تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة".

وأكد تعزيز الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد، مشيرا إلى خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات.

وأوضح أن إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة التي ستقوم على الاستثمار في القطاعات التي تم تحديدها بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الأرضيّة المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة، مؤكدًا توفير الدعم اللازم وكل الإمكانيات والتقنيات والتكنولوجيا لدعم خطة العمل.