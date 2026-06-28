قرة لمشروعات الطاقة تفوز بتنفيذ أحد أهم المشروعات الصناعية المتخصصة في مصر

أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار عن فوزها بعقد الأعمال (الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية) الخاصة بمصنع GennVax Egypt لتصنيع اللقاحات - بالمنطقة الاقتصادية - العين السخنة وقيمة الأعمال الخاصة بالشركة تبلغ 470,713,369 جنيه، مع إمكانية إسناد أعمال إضافية بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه وفقاً لاحتياجات المشروع.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية للمصنع بالكامل، بما يشمل مباني الإنتاج، والمخازن، ومحطات معالجة المياه، والمباني الإدارية والخدمية، إلى جانب أعمال التشطيبات الخارجية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية الخاصة بصناعة الدواء واللقاحات.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار: "نفخر بالمشاركة في تنفيذ أحد أهم المشروعات الصناعية المتخصصة في مصر، والذي يدعم جهود الدولة في توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي. هذا المشروع يعكس ثقة عملائنا في قدرات قرة على تنفيذ المشروعات المعقدة وفق أعلى معايير الجودة والالتزام، كما يؤكد استمرارنا في الاستثمار في الكفاءات والخبرات التي تمكننا من تقديم حلول هندسية متكاملة تضيف قيمة حقيقية لعملائنا وللاقتصاد المصري."

وأضاف المهندس قرة: "يمثل قطاع الصناعات الدوائية أحد القطاعات الاستراتيجية التي نوليها اهتماماً كبيراً، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في تنفيذ مشروعات تدعم التنمية الصناعية المستدامة وتواكب رؤية مصر لتعزيز التصنيع المحلي.”

وتتمتع شركة قرة بخبرة راسخة في تنفيذ المشروعات الصناعية المتخصصة، لاسيما في قطاع الصناعات الدوائية، حيث نفذت أعمال 38 مصنعاً للأدوية، وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية ومتطلبات ممارسات التصنيع الجيد، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ المشروعات الصناعية عالية التعقيد.

ويمثل المشروع خطوة جديدة في سجل شركة قرة بمجال المشروعات الصناعية المتخصصة، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، بما يعزز مكانة الشركة كشريك موثوق في تنفيذ المشروعات ذات المتطلبات الفنية والتقنية العالية.