شركة قرة لمشروعات الطاقة تُعلن عن نتائج مالية قوية للربع الأول من 2026

نتائج مالية قوية للربع الأول من 2026.. أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار (KORRA)، الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة والمشروعات الهندسية المتكاملة في السوق المصري، عن نتائجها المالية والفنية المتميزة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026. وأظهرت المؤشرات نمواً قوياً يعكس كفاءة الأداء التشغيلي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة، مدفوعةً بتحسن كبير في مؤشرات الربحية وإدارة التكاليف، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

نتائج مالية قوية للربع الأول من 2026

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "مثلت الفترة المالية الأخيرة محطة مهمة في مسيرة شركة قرة، حيث واصلنا تعزيز مكانتنا كأحد أبرز مقدمي حلول الطاقة والمشروعات الهندسية المتكاملة في السوق المصري. وقد نجحنا في تحقيق أداء قوي يعكس فاعلية استراتيجيتنا التشغيلية وقدرتنا على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها قطاعات الطاقة والتشييد والتصدير الزراعي. ورغم التحديات المتقلبة، أثبتت الشركة مرونة عالية من خلال التركيز على الكفاءة والإنتاجية، وتطوير الكوادر البشرية، وتنويع مصادر الإيرادات بما يرسخ أسس النمو المستدام ويعزز القيمة المضافة لجميع أطراف المنظومة."

ووفقاً للقوائم المالية المعلنة، فقد استقرت إيرادات الشركة نسبياً لتسجل 1.77 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 1.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الاستقرار مدعوماً بالأداء الاستثنائي لقطاع التصدير الزراعي الذي قفزت إيراداته بنسبة 46.9% لتصل إلى 331.1 مليون جنيه.

وعلى صعيد الربحية، حققت الشركة قفزة نوعية؛ حيث ارتفع مجمل الربح بنسبة 42.5% ليبلغ 373 مليون جنيه مقارنة بـ 261.7 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بتحسن كفاءة تنفيذ المشروعات في قطاع الطاقة والتشييد الذي ارتفع مجمل ربحه بمفرده بنسبة 49.4% ليسجل 302.9 مليون جنيه. كما صعدت نتائج أنشطة التشغيل (الأرباح التشغيلية) بنسبة 31.9% لتصل إلى 260.2 مليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع هامش أنشطة التشغيل إلى 15% مقارنة بـ 11% في الفترة المقارنة.

وفي المقابل، حافظ صافي الربح على استقراره بالقرب من مستويات العام الماضي محققاً 119 مليون جنيه، وذلك بالرغم من تأثر قائمة الدخل بخسائر تقييم العملات الأجنبية الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف والتي بلغت 14.6 مليون جنيه (مقارنة بأرباح تقييم عملات بلغت 52.1 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2025). ويعكس هذا الاستقرار في صافي الأرباح القدرة التشغيلية العالية للشركة على تعويض تلك التحديات غير التشغيلية والحفاظ على مستويات ربحية متينة.