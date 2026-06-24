ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2026 برقم الجلوس

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مساء اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة نجاح مرصوفة، لتنتهي بذلك حالة الترقب والقلق التي عاشها آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية.



وأعلنت المحافظة أن النتيجة ستكون متاحة رسمياً أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور خلال الدقائق القليلة المقبلة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وموقع مديرية التربية والتعليم، تيسيراً عليهم ولتجنب التكدس بالمدارس.

تفاصيل اعتماد النتيجة وأعداد المتقدمين

وكان محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قد أوضح في تصريحات له، أن النتيجة أصبحت جاهزة تمامًا للإعلان بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، ورصد وتجميع الدرجات، ومراجعتها بدقة داخل الكنترولات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

يُذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية انطلقت خلال شهر يونيو الجاري، حيث أدى الامتحانات أكثر من 144 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على لجان امتحانية تابعة لـ 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2026

ويمكن للطلاب وأسرهم الحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني والمجموع الكلي فور رفعها على السيرفرات الرسمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية. اضغط هنــــــــــــا



إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر (استعلام) أو (عرض النتيجة).



تظهر تفاصيل النتيجة متضمنة درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي.