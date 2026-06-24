تستهدف الحكومة استثمار 3 مليارات دولار لإضافة 5 آلاف ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال 2027، ضمن خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.



خطة استثمار 3 مليارات دولار لرفع قدرات بطاريات تخزين الكهرباء 400%



من شأن هذا الاستثمار أن يرفع إجمالي سعات التخزين التشغيلية إلى نحو 6.2 ألف ميجاوات/ساعة، مقابل نحو 1220 ميجاوات/ساعة قيد التشغيل حالياً، بما يمثل نمواً بنسبة 408%، بحسب مصادر مسئولة.



وأشارت المصادر إلى أن الشبكة القومية للكهرباء استقبلت بالفعل قدرات تخزين بنحو 500 ميجاوات/ساعة من مشروع "أبيدوس 1" بمحافظة أسوان جنوب البلاد، و720 ميجاوات/ساعة من مشروع "أبيدوس 2"، ضمن خطة أوسع لتعزيز قدرات تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.



تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات بطاريات التخزين في عدة مناطق، تشمل "مجمع بنبان للطاقة الشمسية" بمحافظة أسوان، ومنطقة الزعفرانة على ساحل البحر الأحمر، ومحافظة المنيا، ومشروع "مستقبل مصر" في نجع حمادي جنوب البلاد، إلى جانب مشروع بمحطة توليد جنوب القاهرة.

بطاريات التخزين وتراجع كلفتها

انضمت مصر في 2023 إلى "تحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات" (BESS) التابع لـ"المبادرة الدولية للطاقة من أجل البشر والكوكب" (GEAPP)، الذي يستهدف دعم مشروعات تخزين الطاقة المتجددة في الدول النامية والناشئة.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس الوزراء، حققت مصر بالفعل مستهدف سعات تخزين الكهرباء البالغ 1900 ميجاوات/ساعة قبل موعده المحدد في عام 2030، بعدما وصلت السعات، بما في ذلك المشروعات قيد التنفيذ، إلى نحو 3320 ميغاواط/ساعة بنهاية يونيو 2025.



ويتطلب دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء معالجة مشكلات التوليد المتقطع المرتبط بالطقس، فيما تُعدّ البطاريات من أبرز الحلول المطروحة لمعالجة هذه الفجوة، بفضل قدرتها على تخزين الكهرباء وإعادة استخدامها خلال فترات ذروة الطلب.



وتراجعت تكلفة أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء عالمياً، شاملة المكونات الكهربائية وبرامج الإدارة الرقمية، إلى 117 دولاراً لكل كيلووات/ساعة خلال 2025، بحسب تقديرات مشتركة لشركة "بلومبرج نيو إنرجي فايننس" وشركة "فولتا"، بانخفاض يبلغ نحو 31% مقارنة بعام 2024، ما يدعم توسعات الدول في الاعتماد عليها.



مصر تتوسع في الطاقة المتجددة

وبحسب المصادر، تستهدف مصر إضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى 25 ألف ميغاواط حتى عام 2029، في إطار خطة لرفع إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 45 ألف ميجاوات خلال السنوات المقبلة، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية ومشروعات المركزات الشمسية.



ونوهت المصادر بأن هذه التوسعات إلى تقليل الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري، التي يكلف استيرادها البلاد مبالغ ضخمة سنوياً.



وتعاني مصر من عجز سنوي يقترب من 500 مليار جنيه (نحو 9.4 مليار دولار) في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية، بحسب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إن البلاد تستهلك منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وتهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي القدرة الإنتاجية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، و14% طاقة رياح، و4% مركزات شمسية، و2% طاقة مائية.