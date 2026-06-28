وزير الكهرباء يجمع خبراء الجامعات لوضع خريطة مستقبل الطاقة الشمسية والرياح في مصر

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأساتذة الجامعات والخبراء، أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة لبحث العمل المشترك والاستفادة من الدراسات العلمية والابتكارات لدعم وتقوية الشبكة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، والتوسع المدروس فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وما يتطلبه ذلك من مصادر توليد طاقة نظيفة مثل مشروعات الضخ وتخزين المياه، وآليات مثل بطاريات تخزين الطاقة لتأمين الشبكة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية لدعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، ومشروعاتها التنفيذية وجداولها الزمنية المحددة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وناقش الدكتور محمود عصمت، مع أعضاء اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها أساتذة وخبراء ومتخصصون من كليات الهندسة بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وبنها، والزقازيق، والسويس، والمنوفية، وجامعة المنيا، عدد من القضايا والموضوعات التقنية والبحثية والعلمية.

وتم بحث سبل التعاون والاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة والدراسات العلمية والأبحاث المعملية في دعم التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وتخطيطها، وإدارة الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة في المباني، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم كفاءة الشبكة، وتحقيق التشغيل الاقتصادى لتحسين جودة التغذية، واستقرار واستدامة التيار الكهربائي، وتعظيم العوائد وتحقيق اقصى استفادة من الموارد الطبيعية من الشمس والرياح والمياه فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

خلال الاجتماع، قدم الدكتور محمود عصمت، شرحا تفصيليا حول طبيعة أحمال الشبكة الكهربائية، سيما خلال أوقات الذروة، وتطور قدرات التوليد، سيما من الطاقات المتجددة، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة رياح التى يجرى العمل عليها وتوزيعها الجغرافي، والمخطط الزمنى للقدرات التى سيتم ربطها سنويا على الشبكة، وخطة العمل لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة والتى تصل استثماراتها إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه.

وشمل العرض إدخال بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة والتوسع بها لضمان تأمين الشبكة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة واستخدامها على مدار اليوم، وتم التطرق الى كيفية تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة مع عدم الإخلال بكفاءة الشبكة واستقرارها، وكذلك مناقشة طرق ونظريات إدارة الطاقة والتخطيط، والتشغيل، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحليل البيانات وخفض التكاليف وغيرها من اشتراطات ومعايير الجودة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، ان اللجنة الاستشارية تضم خبراء وأساتذة فى كافة مجالات الطاقة الكهربائية وتخطيط الشبكات واقتصاديات وكفاءة التشغيل وحلول ودمج الطاقات المتجددة، مضيفا ان ما تم طرحه خلال الاجتماع من افكار ورؤى شملت مجالات الطاقة الكهربائية، وخاصة الطاقات المتجددة وتطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إنما يؤكد أهمية الاجتماع وتنفيذ مخرجاته، مشيراً إلى خطة العمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.