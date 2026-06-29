إجلال زكي تكشف أسرار سنوات الغياب.. وفاة ابنها وجراحة المخ غيّرتا حياتها

تصدرت الفنانة القديرة إجلال زكي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن تفاصيل صادمة من حياتها الشخصية، خلال لقاء إعلامي تحدثت فيه بصراحة عن أصعب المحطات التي مرت بها، بداية من وفاة ابنها الوحيد، مرورًا بمعاناتها مع جراحة دقيقة في المخ، وصولًا إلى موقفها من العودة إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب



وفاة ابنها كانت نقطة التحول في حياتها



أكدت إجلال زكي أن وفاة ابنها كانت أصعب تجربة عاشتها على الإطلاق، موضحة أنه كان من المتفوقين وخريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان يستعد لبدء مشواره الأكاديمي بعد تعيينه معيدًا، إلا أن حياته انتهت بشكل مفاجئ بسبب ما وصفته بخطأ طبي.

وأوضحت الفنانة أن ابنها حصل على حقنة لتنشيط الدورة الدموية، لكنها تسببت في تدهور حالته بصورة مفاجئة، ما أدى إلى إصابة المخ ووفاته، مؤكدة أن هذه الفاجعة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها، وجعلتها تعيش لفترة طويلة في حالة من الصدمة وعدم تصديق رحيله.



جراحة المخ ومعاناة استمرت لساعات



كما تحدثت إجلال زكي عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها بعد إصابتها بأورام في المخ، مشيرة إلى أنها خضعت لجراحة استغرقت نحو 12 ساعة متواصلة.

وأضافت أنها فوجئت بعد إفاقتها من العملية بأن شعرها قد تمت إزالته بالكامل، وهو ما تسبب لها في صدمة نفسية كبيرة، خاصة أن شعرها كان يمثل جزءًا مهمًا من ملامحها، لافتة إلى أن الفريق الطبي حاول تخفيف التوتر داخل غرفة العمليات من خلال أجواء من الدعابة قبل بدء الجراحة.



رفضت مليون جنيه مقابل ارتداء الحجاب



وكشفت الفنانة عن موقف أثار اهتمام الجمهور، مؤكدة أنها تلقت عرضًا ماليًا بلغت قيمته مليون جنيه مقابل ارتداء الحجاب عقب وفاة ابنها، لكنها رفضته بشكل قاطع.

وقالت إن قرار ارتداء الحجاب لا يمكن أن يكون مقابل المال، وإنما هو قرار شخصي يرتبط بقناعة الإنسان وعلاقته بربه، مؤكدة أنها طوال مشوارها الفني تمسكت بالمبادئ التي تربت عليها، ورفضت تقديم أي مشاهد أو أدوار لا تتوافق مع قناعاتها.



ذكريات مع كبار نجوم الفن



وخلال اللقاء استعادت إجلال زكي عددًا من الذكريات المهمة في بداياتها الفنية، مشيرة إلى أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان من أوائل الداعمين لها، كما تحدثت عن لقائها بكوكب الشرق أم كلثوم، ووصفت تلك اللحظات بأنها من أبرز محطات حياتها الفنية.

كما كشفت عن طبيعة علاقتها القوية بالفنانة شيريهان، مؤكدة أن صداقتهما امتدت لسنوات طويلة، وأنهما عاشتا العديد من المواقف الإنسانية في بدايات مشوارهما الفني.



إجلال زكي تعلن استعدادها للعودة إلى الفن



وفي ختام حديثها، أعربت إجلال زكي عن اشتياقها الكبير للفن، مؤكدة أن ظهورها الإعلامي الأخير أعاد إليها الشعور بالحماس من جديد، وأنها ترحب بالعودة إلى الساحة الفنية من خلال عمل يليق بتاريخها ومسيرتها الطويلة.

وأكدت الفنانة أنها لا تزال تمتلك الرغبة في تقديم أعمال جديدة تضيف إلى رصيدها الفني، مشيرة إلى أنها تنتظر الدور المناسب الذي يعيدها إلى جمهورها بعد سنوات من الغياب.