اختُتمت في أكاديمية روساتوم التقنية الدورة التدريبية الأقاليمية حول إنشاء الجهات المالكة والمشغلة لبرامج القوى النووية الجديدة، والتي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

روساتوم تختتم دورة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تأسيس جهات مالكة لبرامج القوى النووية

وشهدت الدورة مشاركة 18 متخصصًا من 15 دولة في آسيا وأفريقيا، يمثلون المؤسسات الوطنية للطاقة النووية، والهيئات الرقابية، والوزارات المعنية بإنشاء وتطوير البنية التحتية النووية في بلدانهم.

وهدفت الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للعمليات المرتبطة بإنشاء وتطوير الجهات المالكة والمشغلة لمحطات القوى النووية.

وعلى مدار خمسة أيام، تناول البرنامج موضوعات تشمل الترخيص، وإدارة التغيير، وإعداد دراسات الجدوى، كما ركزت المناقشات على تطوير كفاءات الكوادر البشرية، وبناء الهياكل التنظيمية، وإدارة العقود، باعتبارها عناصر أساسية لضمان التنفيذ الناجح لمشروعات محطات القوى النووية والانتقال الفعّال إلى مرحلة التشغيل.

وقال إريك ماتي، رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية:" إن مشاركة متدربين دوليين، وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومتخصصين من الدولة المستضيفة، أوجدت بيئة تعليمية فريدة، وأتاحت فرصة لإجراء مناقشات مثمرة حول سبل التعاون الفعّال بين المقاولين المسؤولين عن أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) والجهات المالكة والمشغلة لتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية في الدول التي بدأت حديثًا في تطوير برامجها النووية."

من جانبه، قال فاسيلي لافرينوف، نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية في جمهورية كازاخستان:" مثّلت المشاركة في هذه الدورة التدريبية خطوة عملية مهمة ضمن العمل على أول مشروع لمحطة قوى نووية في كازاخستان، وكان من أبرز محطات البرنامج الزيارة الفنية إلى المقر الرئيسي لأكاديمية روساتوم التقنية في مدينة أوبنينسك، حيث أظهرت المحاكيات وأنظمة التدريب المستوى المتقدم لتقنيات إعداد الكوادر، كما أكد التعرف التفصيلي على أجهزة المحاكاة التحليلية وعمليات الإدارة أن إعداد الكوادر البشرية بصورة منهجية وعالية الجودة يمثل شرطًا أساسيًا لضمان التشغيل الآمن والموثوق والفعّال لمحطات القوى النووية، وتعيش كازاخستان اليوم مرحلة مفصلية في تطوير قطاع الطاقة النووية، إذ تم بالفعل تأسيس الجهة المالكة والمشغلة لأول مشروع لمحطة قوى نووية، ويُعد من الضروري الآن مواصلة بناء قدراتها، وتشكيل فريق مهني، وتطوير منظومة تدريب الكوادر، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وفي هذا الإطار، نثمّن التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك التعاون العملي مع مؤسسة روساتوم الحكومية بصفتها شريكًا في تنفيذ أول مشروع لمحطة قوى نووية، وأنا على ثقة بأن المعارف والخبرات المكتسبة خلال الدورة ستسهم في دعم التطور المستدام والآمن لقطاع الطاقة النووية في كازاخستان."

وتؤكد وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنشاء جهة مالكة ومشغلة تتمتع بالكفاءة يُعد أحد أهم المراحل في تطوير البرنامج الوطني للطاقة النووية، حيث تتولى هذه الجهة مسؤولية التشغيل الآمن لمحطة القوى النووية طوال دورة حياتها. وتُعد الدورات التدريبية الموجهة للمتخصصين من الدول التي تستحدث برامج نووية من أهم أدوات نقل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.

وتُعد أكاديمية روساتوم التقنية مركزًا دوليًا متعدد التخصصات لتدريب كوادر الصناعة النووية، كما أنها تعمل مركزًا متعاونًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات إدارة المعرفة وتنمية الموارد البشرية ضمن خمسة برامج رئيسية.

وتواصل روسيا توسيع تعاونها مع جميع الدول المهتمة بتطوير استخدامات الطاقة النووية السلمية، فيما تستمر المشروعات الدولية الكبرى في التنفيذ، وتشارك مؤسسة روساتوم وشركاتها التابعة بدور فاعل في هذه الجهود.