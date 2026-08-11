انطلقت ورشة عمل بمشاركة 35 من قادة البيئة الشباب في الإسماعيلية، حيث سيعملون على تطوير حلول قائمة على التلعيب لدعم التنمية المستدامة.

بدعم من روساتوم.. إطلاق المعسكر الوطني للتلعيب البيئي في مصر

انطلقت فعاليات المعسكر الوطني للتلعيب البيئي "Eco-Play" بمركز التعليم بمحافظة الإسماعيلية في مصر، بمشاركة نخبة من الشباب والخبراء والمسؤولين الحكوميين، بهدف التعاون في تطوير حلول قائمة على التلعيب لدعم التنمية المستدامة.

ويُنفذ المشروع بدعم من منظمة "طاقة التنمية" المستقلة غير الهادفة للربح، التابعة لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، وبالتعاون مع مركز بريماكوف.

وشارك في المعسكر 35 قائدًا بيئيًا شابًا من مختلف أنحاء مصر، بعد اجتيازهم عملية اختيار تنافسية. وشهد البرنامج إقبالًا استثنائيًا، حيث تقدم أكثر من 3,000 قائد شاب من 27 محافظة مصرية للمشاركة.

وعلى مدار 10 أيام، سيعمل المشاركون على تطوير مشروعاتهم الخاصة، والتعرف على أساليب التلعيب وآليات تصميم الألعاب، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل التطوعي والتثقيف البيئي ومبادئ الاقتصاد الدائري.

ويجمع البرنامج بين الوحدات التعليمية وورش العمل التطبيقية لتصميم الألعاب والعمل الجماعي، على أن يختتم المعسكر بعرض نماذج أولية لألعاب مخصصة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام لجنة من الخبراء.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة عبلة محمد علي، نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وإيكاترينا كونونينكو، رئيسة قسم الرعاية الاجتماعية بالفرع المصري لشركة "أتوم ستروي إكسبورت"، وأرينا جوليوسوفا، أخصائية أولى بفريق التكيف والاستقطاب بالشركة نفسها، كما شارك في المناقشات ممثلون عن مبادرة "MISHA Games for Sustainable Solutions" ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

وقالت إيكاترينا كونونينكو، رئيسة قسم الرعاية الاجتماعية بمحطة الضبعة للطاقة النووية، التابعة لشركة "أتوم ستروي إكسبورت": تعمل شركة أتوم ستروي إكسبورت حاليًا على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تعد واحدة من أكبر مشروعات التعاون الروسي المصري، ونحن على قناعة بأن نجاح أي مشروع واسع النطاق يرتبط بقدرته على خلق فرص للمجتمعات المحلية ودعم التعليم ومبادرات الشباب."

ومن جانبها، أكدت إيكاترينا جوكوفسكايا، رئيسة قسم التعاون الدولي بمنظمة "طاقة التنمية":”يساعد التلعيب الشباب على التفاعل بصورة أعمق مع قضايا التنمية المستدامة، فعندما يشارك الأطفال بأنفسهم في ابتكار آليات الألعاب، يصبحون سفراء فاعلين للقيم البيئية داخل مجتمعاتهم. ويُعد مشروع Eco-Play نموذجًا مميزًا لكيفية مساهمة التعاون الدولي في تحفيز المبادرات المحلية."

وتُعد محطة الضبعة للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها بمشاركة روسية، كما تمثل أكبر مشروع مشترك في مجال الطاقة بين البلدين، وتتولى مؤسسة "روساتوم" الحكومية دور المقاول العام للمشروع، فيما تعد شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، التابعة لقسم الهندسة في "روساتوم"، المقاول الرئيسي للمشروع.

كما تُعد منظمة "طاقة التنمية" (ANO Energy of Development) منظمة مستقلة غير هادفة للربح تُعنى بتطوير العمل التطوعي والمبادرات الاجتماعية في إطار مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وتنفذ المنظمة مشروعات في مجالات التطوع المؤسسي، والتوعية البيئية، ودعم القطاع غير الربحي، وتنمية المناطق التي تعمل بها.

ويُنفذ مشروع Eco-Play ضمن مسابقة المشروعات الاجتماعية والبيئية ذات النفع العام التي تنظمها منظمة "طاقة التنمية"، والتي تهدف إلى دعم المبادرات الدولية في مجالات التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتنمية المجتمعات المحلية.

وتواصل روسيا تطوير التعاون مع مختلف الدول والجهات الراغبة في التعاون، مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات الدولية الكبرى، فيما تشارك "روساتوم" والشركات التابعة لها بفاعلية في هذه الجهود.