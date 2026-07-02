خطة متكاملة لتحديث منظومة الكهرباء بالإسكندرية وخفض الفقد ورفع كفاءة الشبكات

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 1255.860 مليون جنيه، والتي استعرضها المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بهدف تطوير البنية التحتية، والحد من الفقد الفني والتجاري، وتحسين جودة الخدمة لجمهور المشتركين في نطاق المحافظة بما يواكب المستويات العالمية.

وتسعى الشركة من خلال هذه الموازنة الاستثمارية وضمن خطتها الطموحة إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة؛ حيث تستهدف الوصول بالحمل الأقصى للشبكة إلى 1850 ميجاوات، مقارنة بحمل أقصى بلغ 1778 ميجاوات خلال العام السابق. ولتحقيق استقرار التيار، تعتزم الشركة التوسع في الشبكة القائمة وإحلال وتجديد المكونات الحالية عبر إضافة لوحة توزيع جهد متوسط، و7 محولات مختلفة القدرات، إلى جانب مد كابلات جهد متوسط بطول 81 كيلومتراً، وكابلات جهد منخفض بطول 19 كيلومتراً، علاوة على نشر كابلات هوائية مطورة رباعية للجهد المنخفض بطول 81 كيلومتراً.

وفي إطار سعيها للحد من الانقطاعات والارتقاء بمستوى الموثوقية، تتضمن المستهدفات الفنية تطوير مركز تحكم غرب، وتحديث مركز التحكم الإشرافي ليتكامل مع تحكمي غرب وشرق، بالإضافة إلى دمج المحطات والموزعات التابعة لمركز تحكم وسط مع مركز تحكم شرق للاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة للمراكز المطورة.

نسبة الفقد الكهربائي

كما تستهدف الشركة خفض نسبة الفقد الكهربائي إلى 11% خلال العام المالي الجديد مقارنة بنسبة 11.5% متوقعة للعام الحالي، مدعومة باستكمال مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتركيب 300 ألف عداد ذكي بنطاق غرب الإسكندرية، إلى جانب التعاون مع شركة هواوي لتوريد وتركيب 1200 عداد ذكي و72 جهاز توجيه للشبكة (Grid Router) مع تأمين الاتصالات عبر الشبكة الوطنية.

وتماشياً مع التوجهات السيادية للحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، تعتزم الشركة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة عبر إنشاء 4 محطات فوتوفلطية (طاقة شمسية) أعلى أسطح المباني التابعة لها، إلى جانب التعاقد على 50 محطة فوتوفلطية لصالح المشتركين، ليصل إجمالي المحطات بنطاق الشركة إلى 261 محطة بقدرة إجمالية تتجاوز 17562 كيلووات بنهاية العام القادم. وعلى الجانب المالي، تستهدف الموازنة تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق أعلى إيراد من مبيعات الطاقة عبر رفع نسبة إجمالي التحصيل إلى 97.65% مقارنة بنسبة 92.64% متوقعة للعام الحالي.

وعلى صعيد التحول الرقمي وتطوير الخدمات، تستهدف الخطة إنشاء وتطوير مركز خدمة عملاء جديد ليتكامل مع 3 مراكز أخرى يجري تطويرها حالياً وفق منظومة الشباك الواحد وأحدث أجهزة الاستدعاء الرقمي والصوتي، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني عبر نشر ماكينات التحصيل (POS) لتشمل قطاع كبار المشتركين لخدمة المستثمرين، وتفعيلها لشحن العدادات مسبوقة الدفع. واختتمت الشركة مستهدفاتها بالتأكيد على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال استكمال تطوير شبكة نظم المعلومات، وتحديث مركز البيانات الرئيسي، وإضافة خوادم ووحدات تخزين جديدة، وترقية خطوط نقل المعلومات بالاعتماد على شبكات الـ VPN لضمان استيعاب المتطلبات المستقبلية.