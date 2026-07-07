التأمينات الاجتماعية تحدد 5 حالات لوقف معاش الأبناء..ومنحة مالية تُصرف للمستحقين بشروط

في ظل حرص المواطنين على متابعة مستحقاتهم التأمينية والتعرف على حقوقهم القانونية، تزايدت عمليات البحث عن الحالات التي يترتب عليها وقف صرف معاش الأبناء بعد وفاة المؤمن عليه.

وفي هذا الإطار، حددت الضوابط المنظمة لنظام التأمينات الاجتماعية الحالات التي ينتهي فيها استحقاق المعاش، مؤكدة أن استمرار الصرف يرتبط باستيفاء شروط قانونية محددة، بينما يحق لبعض المستفيدين الحصول على منحة مالية تُصرف لمرة واحدة عند انتهاء الاستحقاق، وفقًا للأحكام المنظمة لقانون التأمينات الاجتماعية.

- الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش الأبناء

حددت القواعد المنظمة للتأمينات الاجتماعية خمس حالات رئيسية ينتهي فيها حق الابن أو الابنة في صرف المعاش المستحق عن الأب المتوفى، وهي:

زواج الابنة المستحقة للمعاش.

بلوغ الابن سن 21 عامًا، ما لم يكن من الفئات المستثناة قانونًا.

الالتحاق بوظيفة أو مزاولة مهنة تحقق دخلاً.

زوال حالة العجز التي كانت سببًا في استمرار الاستحقاق.

الحصول على معاش آخر يتمتع بأولوية أو قيمة أعلى.

- منحة زواج للابنة المستحقة

تنتهي أحقية الابنة في صرف معاش والدها بمجرد الزواج، إلا أنها تستحق في المقابل منحة زواج تُصرف مرة واحدة، وتعادل قيمة المعاش المستحق لمدة عام كامل، ويتم احتسابها وفق قيمة المعاش في شهر الزواج.

- متى يتوقف معاش الابن؟

يُوقف صرف المعاش عند بلوغ الابن سن 21 عامًا، إلا إذا كان لا يزال مستمرًا في الدراسة وفق الضوابط القانونية أو ثبت عجزه عن الكسب بقرار من الجهات المختصة.

وفي هذه الحالة، يحق للمستفيد الحصول على منحة قطع المعاش، بشرط التقدم بطلب صرفها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإلا سقط الحق في المطالبة بها.

- العمل أو انتهاء العجز يوقف الاستحقاق

كما ينتهي صرف المعاش إذا التحق المستفيد بعمل أو بدأ ممارسة مهنة توفر له مصدر دخل، وكذلك في حالة صدور قرار طبي يثبت زوال العجز الذي كان سببًا في استمرار صرف المعاش بعد تجاوز السن القانونية.

ويستحق المستفيد في هذه الحالات منحة قطع المعاش لمرة واحدة، وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة.

- متى لا تُصرف منحة قطع المعاش؟

لا تُصرف منحة قطع المعاش إذا كان سبب إيقاف الصرف هو حصول المستفيد على معاش آخر يتمتع بأولوية قانونية أو بقيمة أعلى، إذ تنتقل الأولوية إلى المعاش الجديد دون استحقاق المنحة.

- أهمية متابعة الموقف التأميني

وتؤكد الجهات المختصة أهمية متابعة البيانات التأمينية بصورة مستمرة والإبلاغ عن أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو الصحية، لضمان استمرار صرف المستحقات أو الحصول على المنح المقررة في المواعيد القانونية، وتجنب وقف المعاش بشكل مفاجئ.



