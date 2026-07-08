إلهام شاهين تدعم منتخب مصر بعد الخروج من كأس العالم 2026:التحكيم ظالم

حرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه رسالة دعم إلى منتخب مصر عقب خروجه من دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين، مؤكدة أن لاعبي الفراعنة قدموا أداءً بطوليًا يستحق الإشادة، رغم عدم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت رسالة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث أشادت بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المصري، معتبرة أن الفريق كان قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي، كما انتقدت القرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء.

إلهام شاهين تشيد بأداء منتخب مصر

أكدت إلهام شاهين أن منتخب مصر قدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، مشيرة إلى أن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية كبيرة أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وقالت إن المنتخب نجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة لفترات طويلة، وقدم أداءً يستحق الفخر، مؤكدة أن الجماهير المصرية لديها كل الأسباب للاعتزاز بما حققه اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة.

انتقاد للقرارات التحكيمية

وأعربت الفنانة عن استيائها من القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرة أنها أثرت في سير اللقاء ونتيجته.

وقالت في رسالتها إن الحكم اتخذ قرارات وصفتها بالظالمة، مشيرة إلى إلغاء هدف كانت ترى أنه صحيح، إلى جانب عدد من الإنذارات التي أثرت على أداء المنتخب المصري، معتبرة أن هذه القرارات حرمت الفراعنة من استكمال مشوارهم في البطولة.

ورغم اعتراضها على التحكيم، شددت إلهام شاهين على أن ذلك لا يقلل من قيمة الأداء الذي قدمه اللاعبون طوال المباراة.

رسالة فخر للاعبي الفراعنة

ووجهت إلهام شاهين الشكر إلى لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، مؤكدة أنهم نجحوا في رسم البهجة والفخر لدى الجماهير المصرية، وأن خروج المنتخب لا ينتقص من الإنجاز الذي تحقق في البطولة.

وأضافت أن كرة القدم تحمل دائمًا الفوز والخسارة، لكن الروح القتالية والإصرار اللذين ظهر بهما المنتخب سيبقيان في ذاكرة الجماهير، مؤكدة أن اللاعبين خرجوا ورؤوسهم مرفوعة بعد أداء مشرف أمام المنتخب الأرجنتيني.

إلهام شاهين تواصل تصوير فيلم "الحافي"

على جانب آخر، تواصل الفنانة إلهام شاهين تصوير فيلمها الجديد "الحافي"، الذي يمثل عودتها إلى السينما بعد غياب استمر نحو ست سنوات.

وكشفت الفنانة أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي يناقش عالم الدجل والشعوذة، مؤكدة أن العمل يختلف عن تجاربها السينمائية السابقة، ويقدم معالجة جديدة لهذا النوع من القضايا.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم عمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي، وعمرو عبدالعزيز، ورانيا فريد شوقي، وعلاء مرسي، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي.

مشاركة جديدة في فيلم "حين يكتب الحب"

بالتزامن مع تصوير "الحافي"، تشارك إلهام شاهين أيضًا في بطولة فيلم "حين يكتب الحب"، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الاجتماعية.

ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، بينهم أحمد الفيشاوي، ومعتصم النهار، وجميلة عوض، وشيري عادل، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات، وإنتاج نايف عبد الله، وإخراج محمد هاني، الذي انتهى بالفعل من تصوير نحو 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لاستكمال تصويره خلال الفترة المقبلة.