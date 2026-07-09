وزير الكهرباء: تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني خطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما يتحقق من انجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة هو ثمرة لرؤية وطنية طموحة وإرادة سياسية داعمة وعمل دؤوب ومتواصل للقائمين على المشروع، وشراكة استراتيجية بين مصر، ودولة روسيا الاتحادية.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، ورفائيل غروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم" ، أن العمل يتم بخطى ثابتة ومتسارعة لانجاز البرنامج النووي المصرى، حيث قمنا بالأمس القريب بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، واليوم نشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، وفى الغد سنستقبل الوقود النووي وفقا لجدول زمنى، وتوقيتات محددة، يتم العمل عليها من خلال شراكة استراتيجية قائمة على علاقات تاريخية ممتدة مدعومة بصداقة وتفاهم بين زعيمين عظيمين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، كانت كفيلة بتذليل الصعاب ومجابهة التحديات ليستكمل المصريون المسيرة نحو امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، فى إطار برنامج مصري سلمي لاستخدامات الطاقة النووية، وليبقى مشروع المحطة النووية بالضبعة شاهدا على عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين المصرى والروسي.

قال الدكتور محمود عصمت إن محطة الضبعة النووية هي أحد أهم الركائز لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ومنحتنا حرية الانطلاق نحو الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من الشمس والرياح، ووضع استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، التي تحدد نسبة الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين ب 45%، موضحا أن الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالعالم مؤخراً وتأثيرها السلبي على قطاع الطاقة أكدت بُعد الرؤية المصرية في اقتحام مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

أعرب الدكتور محمود عصمت عن فخره واعتزاره بمواكبة فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، مع احتفالات الدولة بثورة 30 يونيو عام 2013، تلك الأيام المشهودة لشعب عظيم استعاد دولته وحمى هويته وحافظ للإنسانية على تراثها، وقدم للعالم أعظم ثورة، قائلا كل عام ومصر قوية أبية، قادرة بشعبها وجيشها وقيادتها، شكراً الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أبقيت لنا مصر.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عِقدُ من البناء والتنمية، التفّ فيه المصريون حول قائدهم، ليعبر بهم بأمان وأمانة من سنوات الترصد والمخططات واستهداف الدولة الوطنية إلى إعادة البناء والتنمية والمشروعات القومية الكبرى، التي شملت كافة مناحي الحياة موضحاً أن قطاع الطاقة الكهربائية كان شاهدا على الإنجاز بإجمالي استثمارات تجاوزت 4 تريليونات و200 مليار جنيه، لتنتقل مصر من عجز الطاقة إلى سنوات الفائض والتصدير ومزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، وتعتلي مكانتها كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات العالم.

اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم والمساندة والمتابعة اليومية لمستجدات التنفيذ، على صعيد مشروع المحطة النووية بالضبعة.