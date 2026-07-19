جامعة بنى سويف تشارك فى مبادرة جيل الانتماء لإعداد القيادات الجامعية الشابة

بالتعاون مع محافظة بنى سويف:

تشارك جامعة بنى سويف في مبادرة “جيل الانتماء” لإعداد القيادات الجامعية الشابة تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حيث أعلنت اللجنة التنسيقية للسكان، مشاركة الجامعة في مبادرة “جيل الانتماء”، بالتعاون مع المحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جمال عبد المطلب رئيس اللجنة التنسيقية للسكان بالجامعة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن المبادرة تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل من القيادات الجامعية الشابة، من خلال تنمية مهاراتهم القيادية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وإكسابهم الخبرات اللازمة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشارك الجامعة في المبادرة بـ 30 طالبًا وطالبة، بواقع 15 طالبًا من قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب، و15 طالبًا من كلية الخدمة الاجتماعية، بما يعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة التنموية والمبادرات الوطنية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداده ليكون عنصرًا فاعلًا في خدمة وطنه ومجتمعه.

كما أعلنت جامعة بني سويف عن برامج دبلومات مهنية ومتخصصة جديدة، وذلك فى إطار دعم الدراسات العليا وتطوير الكوادر الطبية والعلمية، أعلنت كلية الطب عن فتح باب التسجيل لدُفعة جديدة من الدبلومات المهنية والمتخصصة خلال شهر أغسطس 2026، وذلك في مجالات متعددة تشمل الرعاية الصحية، مكافحة العدوى، الطب الشرعي، وإدارة المستشفيات.

تأتي هذه البرامج لتلبية احتياجات المجتمع الأكاديمي والطبي، حيث تستهدف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات العلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية، إضافة إلى ضباط الشرطة وخريجي الحقوق والعلوم التطبيقية. مدة الدراسة في جميع البرامج 48 أسبوعًا (12 شهرًا) مقسمة إلى ثلاثة فصول دراسية، مع تدريب أسبوعي منتظم.

وأوضح رئيس الجامعة ، ان البرامج تشمل إدارة المالية في مؤسسات الرعاية الصحية ، وإدارة التسويق في خدمات الرعاية الصحية ، وأساسيات إدارة الجودة في الرعاية الصحية، وأساسيات إدارة الموارد البشرية في الرعاية الصحية ، فضلا عن دبلوم منع ومكافحة العدوى.

ويستهدف الأطباء البشريون، أطباء الأسنان، الصيادلة، خريجو كليات العلاج الطبيعي، التمريض، و دبلوم كيمياء الطب الشرعي ودبلوم التزييف والتزوير ويستهدف الأطباء البشريون، ضباط الشرطة، خريجو كلية الحقوق، خريجو كليات العلوم التطبيقية.

واضاف رئيس الجامعة ان البرامج تشمل الدبلوم المهني للبحوث الإكلينيكية (الأول من الجامعات المصرية والأفريقية) ويستهدف الطب البشري، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري، العلوم يتم خلاله التدريب على منهجية البحث وإدارة البيانات، الإحصاء الحيوي، مهارات الاتصال، لإحصاء الحيوي، مهارات الاتصال.

واشار الدكتور هانى حامد عميد الكلية ال دبلوم إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية ويستهدف الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، العلوم الصحية، يتم التدريب من خلاله على إدارة الجودة في الرعاية الصحية، إدارة المعلومات في مؤسسات الرعاية الصحية، سلامة المريض ومخاطر الرعاية الصحية، إدارة الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية، فضلا عن دبلوم إدارة مستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، ويستهدف الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، العلوم الصحية، يتم التدريب من خلاله على إدارة المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، إدارة المعلومات في مؤسسات الرعاية الصحية.