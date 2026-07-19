سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 19 يوليو 2026، ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، مدعومًا بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف الأعيرة في السوق المحلية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع شهد تراجعًا في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، نتيجة انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية، إلا أن السوق المصرية تمكنت من تقليص حجم الخسائر بفضل ارتفاع الدولار وزيادة الإقبال على شراء الذهب مع تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا في مختلف الأعيرة، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 6674 جنيهًا للجرام، ويعد الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة في السوق.

سجل نحو للجرام، ويعد الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة في السوق. سعر الذهب عيار 21 ، الأكثر تداولًا في مصر، بلغ 5840 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية، بينما تختلف قيمة المصنعية من محل لآخر وتتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام.

، الأكثر تداولًا في مصر، بلغ للجرام دون احتساب المصنعية، بينما تختلف قيمة المصنعية من محل لآخر وتتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 5006 جنيهات للجرام، ويشهد طلبًا متزايدًا خاصة في المشغولات الذهبية الحديثة.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات الأسواق العالمية، وسعر الدولار، بالإضافة إلى حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو 47.720 ألف جنيه، دون احتساب المصنعية أو الضرائب، ويُعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يقبل عليها المواطنون في ظل تقلبات الأسواق.

ويختلف السعر النهائي للجنيه الذهب من تاجر إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية وهامش الربح.

سعر الذهب عالميًا الآن

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4016 دولارًا خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية، وخاصة السياسة النقدية الأمريكية، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون أي مؤشرات جديدة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، باعتبارها من أهم العوامل التي تحدد اتجاهات الذهب في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر؟

يرجع ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

تحسن الطلب المحلي على شراء الذهب بعد موجة التراجع الأخيرة.

استمرار تأثر السوق المحلية بحركة أسعار الذهب في البورصات العالمية.

ترقب المستثمرين للقرارات الاقتصادية العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن استمرار تحرك الدولار محليًا سيكون من أبرز العوامل المؤثرة على الأسعار خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تطورات الأسواق العالمية.

مؤسسات مالية تخفض توقعاتها لأسعار الذهب

في المقابل، خفضت عدة مؤسسات مالية عالمية توقعاتها بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل تغير التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية الأمريكية.

وقام دويتشه بنك بتقليص توقعاته لمتوسط سعر الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما عدل جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام، ليخفضها بمقدار 500 دولار، متوقعًا وصول الأوقية إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع بنك أوف أمريكا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة، وهو ما قد يؤثر على أداء الذهب في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الدولار، وأداء الأوقية عالميًا، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وينصح المتخصصون الراغبين في شراء الذهب بمتابعة الأسعار بشكل مستمر، خاصة مع التغيرات اليومية التي يشهدها السوق، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار.