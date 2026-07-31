تموين سوهاج تختتم البرنامج التدريبي لمنظومة الخصم المباشر للمطاحن

في إطار توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، برفع كفاءة منظومة العمل وتطوير الأداء، نظمت مديرية التموين بسوهاج برنامجًا تدريبيًا بمقر ديوان عام المديرية، استمر على مدار يومي الخميس والجمعة، بحضور الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وذلك لتدريب ممثلي مطاحن القطاعين العام والخاص، ومسؤولي الصيانة بالمديرية، ومسؤول الدعم الفني بشركة “سمارت”، بمشاركة 20 متدربًا، على منظومة الخصم المباشر للمطاحن وآليات التشغيل داخل المطاحن والصوامع.

وأكد الدكتور سامح التوني أن البرنامج يأتي في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق منظومة الخصم المباشر اعتبارًا من الأول من أغسطس، تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة تداول الدقيق المدعم، بما يحقق المزيد من الحوكمة والشفافية، ويضمن دقة وسرعة تسوية المعاملات المالية بين الجهات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة أن منظومة الخصم المباشر تعد نظامًا محاسبيًا وتنظيميًا يهدف إلى تنظيم الدورة المستندية والمالية بين هيئة السلع التموينية، والمطاحن، والمخابز، وكافة الجهات المشاركة في منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن تطبيقها لن يؤثر على دعم المواطن أو استحقاقه لرغيف الخبز المدعم، ولن يمس الحصص المقررة للمخابز، وإنما يستهدف رفع كفاءة إدارة المنظومة وتبسيط إجراءاتها.

وتضمن البرنامج شرحًا عمليًا لآليات تشغيل المنظومة داخل المطاحن والصوامع، واستعراض الإجراءات الفنية وآليات التطبيق، والرد على استفسارات المشاركين، بما يسهم في توحيد إجراءات التنفيذ وضمان التطبيق الأمثل للمنظومة بالتعاون مع مسؤول الدعم الفني بشركة “سمارت”.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن خطة مديرية التموين بسوهاج لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وضمان جاهزية جميع الجهات المعنية لبدء العمل بمنظومة الخصم المباشر اعتبارًا من غدٍ الأول من أغسطس، بما يسهم في تطوير منظومة الخبز المدعم والحفاظ على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين .