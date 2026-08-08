بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات" تكشف مفاجأة عن كواليس التصوير ورحلتها من الطب للفن

تصدر اسم لجين خليفة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في كليب أغنية عمرو دياب الجديدة «لولا البنات»، والذي حقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور منذ طرحه.

وكشفت لجين خليفة، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، تفاصيل رحلتها الشخصية والمهنية، بداية من تفوقها الدراسي ودراستها الطب، مرورًا بمسيرتها في رياضة الجمباز، وصولًا إلى دخولها مجال التمثيل والعمل أمام الكاميرا.

لجين خليفة تكشف تفاصيل تفوقها الدراسي

تحدثت لجين خليفة عن الجانب الدراسي في حياتها، موضحة أنها حصلت على مجموع 101% في الشهادة الثانوية البريطانية IGCSE، مشيرة إلى أن النسبة الإضافية جاءت نتيجة تميزها وتفوقها الرياضي.

وأكدت أنها التحقت بكلية الطب، مدفوعة بحبها للعلوم ورغبتها منذ الصغر في مساعدة المرضى، لتبدأ بذلك مسارًا أكاديميًا مختلفًا عن المجال الفني الذي دخلته لاحقًا.

ورغم اهتمامها بالدراسة، لم تتخل لجين عن الرياضة، خاصة رياضة الجمباز التي وصفتها بأنها جزء أساسي من حياتها.

رياضة الجمباز في حياة لجين خليفة

كشفت لجين خليفة أنها بدأت ممارسة رياضة الجمباز وهي في الثانية والنصف من عمرها، داخل نادي الجزيرة ونادي الصيد، قبل أن تتطور مسيرتها الرياضية وتصل إلى تمثيل منتخب مصر في عدد من البطولات الدولية.

وأوضحت أنها لم تكتفِ بالمشاركة في المنافسات، بل واصلت ارتباطها باللعبة حتى أصبحت مدربة ومحكمة معتمدة في رياضة الجمباز، وهو ما يعكس تعدد المجالات التي نجحت في الجمع بينها خلال سنوات حياتها.

كيف دخلت لجين خليفة مجال الفن؟

وعن بداية مشوارها الفني، أوضحت لجين خليفة أنها كانت تحب الوقوف أمام الكاميرا والعمل كـ«موديل»، وكانت تبحث عن فرص مناسبة في هذا المجال.

وأشارت إلى أنها شاركت من قبل في مسلسل «حكاية نرجس» مع الفنانة ريهام عبد الغفور، موضحة أن دخولها المجال الفني بشكل فعلي بدأ منذ نحو عامين فقط، رغم أن حبها للفن والظهور أمام الكاميرا يعود إلى فترة طويلة.

وقالت لجين عن تجربتها: «أنا مش موديل أصلًا، والموضوع جه بالصدفة»، مؤكدة أن الفرص الفنية التي حصلت عليها جاءت من خلال الاجتهاد وتجارب الأداء.

مفاجأة لجين قبل تصوير كليب «لولا البنات»

وكشفت لجين خليفة عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمشاركتها في كليب أغنية عمرو دياب «لولا البنات»، مؤكدة أنها لم تكن تعرف في البداية أنها ستقف أمام الفنان عمرو دياب خلال التصوير.

وأوضحت أنها علمت بمشاركتها أمام عمرو دياب قبل موعد التصوير بيوم واحد فقط، وهو الأمر الذي وصفته بأنه كان لحظة كبيرة بالنسبة لها.

وقالت لجين: «إني أقف قدام عمرو دياب وأشوفه وجهًا لوجه كانت حاجة كبيرة جدًا»، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يحقق الكليب هذا الانتشار الكبير ويتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس تصوير كليب عمرو دياب

وتحدثت لجين عن طريقة تنفيذ الكليب، موضحة أن فكرة الفيديو كانت موجودة منذ البداية لدى المخرج طارق العريان، وأن عملية التصوير تمت فور صدور ألبوم عمرو دياب.

وأشارت إلى أن فريق العمل كان يمتلك رؤية واضحة لما يريد تقديمه، مؤكدة أن نجاح العمل جاء نتيجة وجود تصور مسبق للتفاصيل.

كما كشفت عن أحد التفاصيل اللافتة في الكليب، موضحة أن الأصوات والزغاريد والإيقاعات التي ظهرت خلال إحدى فقراته لم تكن مؤثرات صوتية مضافة، وإنما كانت تسجيلات حقيقية بأصوات المشاركين في التصوير.

وقالت: «الصوت والزغاريط والإيقاعات في الفقرة دي كانت بصوتنا الحقيقي في التسجيل».

لجين خليفة تكشف سر الجمع بين الطب والرياضة والفن

وأكدت لجين خليفة أن قدرتها على الجمع بين الدراسة والرياضة والفن تعتمد بشكل أساسي على إدارة الوقت، موضحة أن تنظيم اليوم واستغلال الوقت كانا عاملين أساسيين في استمرارها بأكثر من مجال.

وأضافت أن جدتها قدمت لها نصيحة مؤثرة ساعدتها في التعامل مع الوقت وتحقيق أهدافها، وهي أن الأيام تمر في جميع الأحوال، ولذلك يجب استغلالها بالشكل الأفضل.

كما أكدت أن والدتها تمثل مصدر دعم مستمر لها، وتقف إلى جانبها في كل خطوة تختار خوضها، وهو ما يمنحها الدافع للاستمرار وتجربة مجالات مختلفة.

لجين خليفة تكشف حصولها على ألقاب في مسابقات الجمال

ولم تتوقف تجارب لجين خليفة عند الطب والرياضة والفن، إذ كشفت أيضًا عن خوضها مسابقات الجمال، موضحة أن فكرة المشاركة جاءت إليها بشكل مفاجئ.

وقالت لجين: «طقت في دماغي فجأة أدخلها»، مشيرة إلى أنها حصلت على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، كما حصلت على لقب ملكة جمال مصر للسياحة.

وتعكس تجربة لجين خليفة مسيرة متعددة المجالات، جمعت خلالها بين التفوق الدراسي، والرياضة، والعمل أمام الكاميرا، وصولًا إلى مشاركتها اللافتة في كليب عمرو دياب «لولا البنات»، الذي ساهم في زيادة شهرتها وتصدر اسمها حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.