أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه

استهلت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، عند مستويات مرتفعة، مع استمرار تحرك المعدن النفيس محليًا بالقرب من أعلى مستوياته خلال شهرين، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وتترقب الأسواق المحلية والعالمية خلال الساعات المقبلة عددًا من المؤثرات التي قد تحدد اتجاه أسعار الذهب، وعلى رأسها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وتحركات الدولار، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7198.57 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6300 جنيه للجرام.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا للمستويات المعلنة في بداية التعاملات كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7198.57 جنيه للجرام.

7198.57 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6300 جنيه للجرام.

6300 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5401.43 جنيه للجرام.

5401.43 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 14: 4203.33 جنيه للجرام.

4203.33 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: 50400 جنيه.

50400 جنيه. سعر أونصة الذهب محليًا: 223876 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لتحركات السوق المحلية وسعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7198.57 جنيه للجرام، ليواصل التحرك عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع قوة أسعار المعدن النفيس عالميًا.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث درجة النقاء بين أعيرة الذهب المتداولة، كما يرتبط بصورة أساسية بسوق السبائك الذهبية، لذلك تحظى تحركاته باهتمام كبير من جانب المستثمرين والراغبين في شراء الذهب بهدف الادخار.

ويأتي استمرار أسعار الذهب عند هذه المستويات في ظل مجموعة من العوامل المؤثرة في السوق، من بينها ارتفاع الأونصة العالمية وتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه.

الذهب يترقب تحركات الدولار

وتشهد أسعار الذهب في السوق المصرية تأثرًا واضحًا بحركة سعر صرف الدولار، خاصة أن المعدن النفيس يتم تسعيره عالميًا بالعملة الأمريكية.

ومع ارتفاع الدولار أمام الجنيه وتجاوزه مستوى 50 جنيهًا، تحصل أسعار الذهب محليًا على دعم إضافي، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا.

وبالتالي، فإن أي تغيرات جديدة في سعر صرف الدولار أو أسعار الذهب العالمية يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على حركة المعدن النفيس داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

ماذا ينتظر سوق الذهب خلال الساعات المقبلة؟

وتترقب الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء تطورات أسعار الأونصة العالمية، إلى جانب حركة الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة.

وتكتسب مؤشرات التضخم الأمريكية أهمية خاصة بالنسبة لأسواق الذهب، نظرًا لتأثيرها المحتمل على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وهي التوقعات التي تعد من أبرز العوامل المحركة للمعدن النفيس عالميًا.

وفي حال تغيرت توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، فقد تشهد الأونصة العالمية تحركات جديدة، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالسوق العالمي

ويظل الذهب من أكثر الأصول التي تحظى باهتمام المصريين باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق المحلية والعالمية.

ويتابع المتعاملون بشكل خاص سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب أسعار السبائك، مع اختلاف المصنعية من تاجر إلى آخر ومن منتج إلى آخر.

وتشير مستويات بداية تعاملات اليوم إلى استمرار الذهب بالقرب من قممه الأخيرة، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه حركة الأونصة العالمية والدولار خلال الساعات المقبلة.

توقعات حركة الذهب

وتبقى حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من العوامل، أبرزها اتجاهات الأسواق العالمية، وأسعار الفائدة الأمريكية، وبيانات التضخم، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وبناءً على ذلك، قد تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات خلال تعاملات اليوم، سواء بالارتفاع أو التراجع، وفقًا لحركة الأونصة العالمية وسوق الصرف، وهو ما يجعل متابعة السعر لحظة بلحظة أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع.