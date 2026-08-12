موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026..مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

تصدرت مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع حرص المسلمين على معرفة مواعيد الأذان وأداء الصلوات في أوقاتها، ويأتي موعد أذان الظهر في مقدمة المواقيت التي يحرص الكثيرون على متابعتها خلال ساعات العمل والدراسة.

وكشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم في عدد من المحافظات والمدن، والتي تشمل مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

موعد أذان الظهر اليوم في القاهرة

يحل موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، وهو الموعد الذي يبحث عنه المواطنون بشكل متكرر، خاصة مع تزامنه مع منتصف ساعات العمل اليومية.

وتقام صلاة العصر في القاهرة عند الساعة 4:37 مساءً، بينما يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:39 مساءً، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 9:03 مساءً.

أما صلاة الفجر، فقد حان موعدها في القاهرة عند الساعة 4:45 صباحًا.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، يحين موعد أذان الظهر اليوم في تمام الساعة 1:05 ظهرًا.

وتقام صلاة الفجر عند الساعة 4:47 صباحًا، بينما يحين موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:44 مساءً، ويؤذن للمغرب الساعة 7:46 مساءً، في حين يأتي موعد صلاة العشاء الساعة 9:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

وفي مدينة المنصورة، يحين موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 12:59 ظهرًا.

وتقام صلاة الفجر الساعة 4:42 صباحًا، بينما يؤذن للعصر الساعة 4:38 مساءً، ويأتي موعد أذان المغرب الساعة 7:40 مساءً، وصلاة العشاء الساعة 9:05 مساءً.

موعد أذان الظهر في قنا

أما في محافظة قنا، فيحل موعد أذان الظهر اليوم في تمام الساعة 12:54 ظهرًا.

ويأتي موعد صلاة الفجر في قنا عند الساعة 4:50 صباحًا، بينما يحين أذان العصر في تمام الساعة 4:24 مساءً، والمغرب الساعة 7:28 مساءً، والعشاء الساعة 8:48 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

وفي محافظة أسوان، يحين موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 12:53 ظهرًا.

وتقام صلاة الفجر عند الساعة 4:54 صباحًا، بينما يحين موعد صلاة العصر الساعة 4:20 مساءً، وأذان المغرب الساعة 7:24 مساءً، والعشاء في تمام الساعة 8:42 مساءً.

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ

وفي مدينة شرم الشيخ، يأتي موعد أذان الظهر اليوم في تمام الساعة 12:48 ظهرًا، ليكون من أبكر مواعيد صلاة الظهر بين المدن المذكورة.

وتقام صلاة الفجر في شرم الشيخ الساعة 4:39 صباحًا، بينما يحين موعد أذان العصر الساعة 4:21 مساءً، والمغرب الساعة 7:24 مساءً، والعشاء الساعة 8:46 مساءً.

جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

المدينة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 4:45 ص 1:00 م 4:37 م 7:39 م 9:03 م الإسكندرية 4:47 ص 1:05 م 4:44 م 7:46 م 9:12 م المنصورة 4:42 ص 12:59 م 4:38 م 7:40 م 9:05 م قنا 4:50 ص 12:54 م 4:24 م 7:28 م 8:48 م أسوان 4:54 ص 12:53 م 4:20 م 7:24 م 8:42 م شرم الشيخ 4:39 ص 12:48 م 4:21 م 7:24 م 8:46 م

أهمية معرفة موعد أذان الظهر

ويحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا للتعرف على مواعيد الأذان بدقة، خاصة صلاة الظهر التي تأتي خلال فترة منتصف اليوم، وتتزامن في كثير من الأحيان مع ساعات العمل والدراسة والأنشطة اليومية المختلفة.

ويختلف موعد أذان الظهر من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي، لذلك ينبغي الاعتماد على التوقيت المحدد للمدينة أو المحافظة التي يقيم فيها الشخص.

وبحسب المواقيت المعلنة، فإن موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في القاهرة هو الساعة 1:00 ظهرًا، بينما يختلف الموعد ببضع دقائق في باقي المحافظات والمدن، حيث يأتي في شرم الشيخ الساعة 12:48 ظهرًا، وأسوان الساعة 12:53 ظهرًا، وقنا الساعة 12:54 ظهرًا، والمنصورة الساعة 12:59 ظهرًا، والإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.