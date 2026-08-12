موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026..مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

تتصدر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 اهتمامات المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد صلاة العصر، التي يحرص المسلمون على معرفة توقيتها لأداء الصلاة في موعدها.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للمساحة، يحين موعد أذان العصر اليوم في القاهرة عند الساعة 4:37 مساءً، مع اختلاف التوقيت من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.

موعد أذان العصر اليوم في القاهرة

يحين أذان العصر اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة الساعة 4:37 مساءً، بينما كان موعد أذان الظهر عند الساعة 1:00 ظهرًا، ويأتي أذان المغرب في تمام الساعة 7:39 مساءً، ثم العشاء الساعة 9:03 مساءً.

وتعد صلاة العصر من الصلوات التي يحرص الكثير من المواطنين على متابعة موعدها يوميًا، خاصة مع ارتباطها بساعات العمل والعودة إلى المنازل.

موعد أذان العصر في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، يحين موعد أذان العصر اليوم في تمام الساعة 4:44 مساءً.

ويأتي موعد صلاة الظهر في الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا، بينما يؤذن للمغرب الساعة 7:46 مساءً، وللعشاء الساعة 9:12 مساءً.

أذان العصر في المنصورة وقنا وأسوان

ويختلف موعد أذان العصر اليوم بين المحافظات، حيث يحين في المنصورة الساعة 4:38 مساءً، بينما يؤذن للعصر في قنا الساعة 4:24 مساءً.

أما في أسوان، فيأتي موعد أذان العصر عند الساعة 4:20 مساءً، وفق مواقيت الصلاة المعلنة اليوم.

موعد أذان العصر في شرم الشيخ

وفي مدينة شرم الشيخ، يحين موعد أذان العصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4:21 مساءً، بينما يأتي أذان المغرب الساعة 7:24 مساءً، والعشاء الساعة 8:46 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

وبجانب موعد أذان العصر، جاء موعد أذان الفجر في القاهرة عند الساعة 4:45 صباحًا، والشروق الساعة 6:20 صباحًا، والظهر الساعة 1:00 ظهرًا.

أما المغرب فيؤذن له الساعة 7:39 مساءً، بينما يحين موعد صلاة العشاء الساعة 9:03 مساءً.

مواقيت العصر في عدد من المحافظات

وتشمل أبرز مواعيد أذان العصر اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026:

القاهرة: 4:37 مساءً.

4:37 مساءً. الإسكندرية: 4:44 مساءً.

4:44 مساءً. طنطا: 4:39 مساءً.

4:39 مساءً. مطروح: 4:55 مساءً.

4:55 مساءً. الغردقة: 4:22 مساءً.

4:22 مساءً. الإسماعيلية: 4:33 مساءً.

4:33 مساءً. دمياط: 4:36 مساءً.

4:36 مساءً. بورسعيد: 4:34 مساءً.

4:34 مساءً. السويس: 4:31 مساءً.

4:31 مساءً. العريش: 4:28 مساءً.

4:28 مساءً. شرم الشيخ: 4:21 مساءً.

4:21 مساءً. الفيوم: 4:37 مساءً.

4:37 مساءً. أسوان: 4:20 مساءً.

4:20 مساءً. شلاتين: 4:07 مساءً.

أهمية معرفة موعد أذان العصر

وتختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى بفارق دقائق، لذلك من المهم معرفة الموعد الخاص بالمنطقة التي يقيم فيها المسلم، خاصة في المدن والمحافظات البعيدة جغرافيًا عن القاهرة.

وتؤكد البيانات الرسمية أن موعد أذان العصر اليوم في القاهرة هو 4:37 مساءً، بينما يتقدم أو يتأخر الموعد في باقي المحافظات بحسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.

وبذلك، يكون أذان العصر اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في القاهرة الساعة 4:37 مساءً، وهو الموعد الأبرز الذي يبحث عنه المواطنون خلال فترة ما بعد الظهر لأداء الصلاة في وقتها.