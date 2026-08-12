موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026..اعرف التوقيت في القاهرة والمحافظات

تتصدر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 اهتمامات المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد صلاة المغرب، حيث يحرص المسلمون على معرفة توقيت الأذان بدقة لأداء الصلاة في وقتها.

وبحسب مواقيت الصلاة المعلنة اليوم، يحين موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة 7:39 مساءً، مع اختلاف التوقيت من محافظة إلى أخرى بفارق عدة دقائق.

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة

يحل موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء في القاهرة في تمام الساعة 7:39 مساءً، بينما يأتي أذان العشاء في الساعة 9:03 مساءً.

وكان موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة عند الساعة 4:45 صباحًا، والظهر الساعة 1:00 ظهرًا، والعصر الساعة 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب في المحافظات

ويختلف موعد أذان المغرب اليوم من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي، حيث يحين في الإسكندرية الساعة 7:46 مساءً، بينما يؤذن للمغرب في الإسماعيلية الساعة 7:36 مساءً.

وفي أسوان وشرم الشيخ، يحين موعد أذان المغرب في 7:24 مساءً، بينما يأتي في الغردقة عند الساعة 7:25 مساءً.

أما في مطروح، فيأتي أذان المغرب الساعة 7:57 مساءً، وهو من المواعيد المتأخرة بين المدن الواردة في مواقيت اليوم، بينما يحين في القاهرة قبل ذلك بـ18 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

وبجانب موعد أذان المغرب، جاء موعد الفجر في القاهرة عند الساعة 4:45 صباحًا، والشروق الساعة 6:20 صباحًا، والظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، والعصر الساعة 4:37 مساءً.

ويأتي أذان المغرب الساعة 7:39 مساءً، ثم يحين موعد صلاة العشاء الساعة 9:03 مساءً.

موعد المغرب في الإسكندرية وأسوان

وفي الإسكندرية، يحين موعد أذان المغرب الساعة 7:46 مساءً، بينما يأتي أذان العشاء الساعة 9:12 مساءً.

أما في أسوان، فيؤذن للمغرب الساعة 7:24 مساءً، ثم يحين أذان العشاء الساعة 8:42 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ والغردقة

وفي شرم الشيخ، يحين أذان المغرب اليوم الساعة 7:24 مساءً، بينما يؤذن للمغرب في الغردقة عند الساعة 7:25 مساءً، ويأتي أذان العشاء في المدينتين عند الساعة 8:46 مساءً تقريبًا.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

وتؤكد البيانات المنشورة لمواقيت الصلاة أن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في القاهرة هو 7:39 مساءً، بينما يختلف التوقيت في المحافظات بحسب موقع كل مدينة.

ويُنصح بمتابعة التوقيت المحلي لكل محافظة عند الاستعداد للصلاة، خاصة أن الفروق بين المدن قد تصل إلى عدة دقائق.

أبرز مواعيد أذان المغرب اليوم

القاهرة: 7:39 مساءً.

7:39 مساءً. الإسكندرية: 7:46 مساءً.

7:46 مساءً. الإسماعيلية: 7:36 مساءً.

7:36 مساءً. شرم الشيخ: 7:24 مساءً.

7:24 مساءً. أسوان: 7:24 مساءً.

7:24 مساءً. الغردقة: 7:25 مساءً.

7:25 مساءً. مطروح: 7:57 مساءً.

وبذلك، يكون موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة الساعة 7:39 مساءً، وهو التوقيت الأهم الذي يبحث عنه المواطنون لمعرفة موعد دخول وقت صلاة المغرب وأدائها في موعدها.