سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في مصر.. 50120 جنيها

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في السوق المصري عند مستوى 50120 جنيها، بالتزامن مع استمرار حالة التراجع المحدودة التي يشهدها سعر الذهب محليا، متأثرا بحركة أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية وعمليات جني الأرباح من جانب المستثمرين.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين في مصر، باعتباره أحد الخيارات المهمة للادخار والاستثمار في الذهب، خاصة أنه يجمع بين سهولة الاحتفاظ به وإمكانية إعادة بيعه عند الحاجة، مع ارتباط قيمته بصورة مباشرة بحركة سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت مستويات مستقرة، وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديثات السوق كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7160 جنيها للجرام.

7160 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6265 جنيها للجرام.

6265 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5370 جنيها للجرام.

5370 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 14: 4176.67 جنيه للجرام.

4176.67 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: 50120 جنيها.

50120 جنيها. سعر أونصة الذهب محليا: 222676 جنيها.

وتعد أسعار الذهب من المؤشرات التي تحظى بمتابعة يومية من جانب المواطنين، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

علاقة سعر الجنيه الذهب بعيار 21

يرتبط سعر الجنيه الذهب بصورة مباشرة بسعر الذهب عيار 21، باعتبار أن الجنيه الذهب يتم تصنيعه من هذا العيار، ولذلك فإن أي تحرك في سعر جرام الذهب عيار 21 ينعكس بصورة واضحة على قيمة الجنيه الذهب في السوق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيها، وهو المستوى الذي يدعم استقرار سعر الجنيه الذهب عند 50120 جنيها.

ولا يتوقف تحديد سعر الذهب في السوق المصرية على حركة الأسعار المحلية فقط، إذ تتداخل مجموعة من العوامل الأخرى، من بينها حركة أونصة الذهب عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى تطورات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر الذهب عالميا اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4387.80 دولار، في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار داخل البنوك عند مستوى يقارب 50.28 جنيه.

وتأتي هذه المستويات بالتزامن مع استمرار عمليات جني الأرباح في الأسواق العالمية، خاصة بعد عدم تمكن أونصة الذهب من الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4400 دولار، وهو ما انعكس على حركة الذهب محليا ودفع الأسعار إلى تسجيل تحركات محدودة خلال التعاملات.

ويتابع المستثمرون في سوق الذهب تطورات الأسعار العالمية بصورة مستمرة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاه المعدن النفيس بالسوق المصرية.

توقعات حركة الجنيه الذهب خلال الفترة المقبلة

يظل سعر الجنيه الذهب مرشحا للتحرك خلال الفترة المقبلة وفقا لتطورات سعر الذهب عيار 21 محليا، إلى جانب التغيرات التي قد تطرأ على سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويعد الجنيه الذهب من أدوات الادخار التي يفضلها بعض المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب على المدى المتوسط والطويل، إلا أن قرار الشراء أو البيع يظل مرتبطا بالسعر وقت تنفيذ العملية واتجاهات السوق.

ومن المهم الإشارة إلى أن السعر المعلن للجنيه الذهب يمثل قيمة الذهب الخام ولا يشمل بالضرورة المصنعية والدمغة، إذ تختلف قيمة المصنعية من تاجر إلى آخر، ومن منتج إلى آخر، لذلك قد يختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند الشراء عن السعر المعلن في تحديثات الأسواق.

وتستمر متابعة أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم، في ظل ارتباط السوق المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس، إلى جانب حركة الدولار ومستويات الطلب على الذهب محليا.